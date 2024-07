El FBI confirma que Trump sí fue herido por una bala, tras las críticas del expresidente

El director del FBI, Christopher Wray Credito: Web

28-07-24.-El FBI confirmó este viernes que Donald Trump resultó efectivamente herido por una bala “entera o fragmentada” durante el fallido intento de asesinato que sufrió días atrás, después de que el expresidente criticara a la policía federal estadounidense por mantener vaguedad sobre el tema.



“Lo que impactó al expresidente Trump en la oreja fue una bala, ya sea entera o fragmentada en pedazos pequeños”, dijo el viernes el FBI en un comunicado, respondiendo a las críticas de Trump.



El candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre próximo recibió un disparo el 13 de julio durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania y resultó levemente herido en su oreja derecha.



“Me imagino que esta será la mejor disculpa que recibiremos del director Wray, ¡pero es totalmente aceptada!”, reaccionó el expresidente (2017-2021) en su plataforma Truth Social.



El director del FBI, Christopher Wray, afirmó el miércoles que aún quedaban dudas sobre si fue “una bala o un trozo de metralla lo que le impactó en la oreja”, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.



Poco después, Trump acusó al FBI de tener un sesgo político: “Lamentablemente fue una bala la que me dio en la oreja (…) no había ni vidrio, ni metralla”.



El mismo día del intento de asesinato, Trump dijo que había sido “alcanzado por una bala que atravesó la parte superior de la oreja derecha”. A continuación, declaró ante sus seguidores que había “recibido un balazo por la democracia”.



Según un artículo de The New York Times publicado el viernes, “un análisis detallado de las trayectorias de las balas, imágenes, fotografías y grabaciones de sonido (…) sugiere contundentemente que Trump fue rozado por la primera de las ocho balas disparadas”. El atacante, un joven de 20 años, fue abatido poco después por agentes del Servicio Secreto.

