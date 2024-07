Gobierno de Boric envía nota de protesta a Venezuela por negar entrada a dos observadores para elecciones

Esto nos da mas fuerzas que nunca para defender la libertad.



El Dictador debe saber que Latinoamerica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela.



Maduro ha traido miseria y hambre. Debe respetar los resultados de estas elecciones y enfrentar a la justicia. pic.twitter.com/j1jKnznqhS — Rojo Edwards Senador RM (@RojoEdwards) July 26, 2024

A la delegación oficial del Senado de Chile nos acaban de deportar de Venezuela. El miedo de Maduro a perder el poder es el mejor síntoma de que este Domingo Edmundo González, @MariaCorinaYA y el Pueblo de Venezuela van a recuperar su democracia y la libertad pic.twitter.com/qtyHuHV7Jc — Felipe Kast (@felipekast) July 26, 2024

27-07-24.-Chile envió este viernes una nota de protesta al Gobierno de Venezuela por negar el ingreso al país de dos senadores chilenos que viajaban a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio y fueron deportados, informó la Cancillería del Ejecutivo de Gabriel Boric en un comunicado."El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", aseguró la dependencia en el texto difundido en redes sociales."Nos acaban de deportar de Venezuela", dijo Kast, del partido derechista Evopoli y miembro de una delegación oficial del Senado de Chile para acompañar los comicios venezolanos. "Estamos aquí en el aeropuerto de Venezuela. Nos acaban de informar que nos están deportando porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento, completamente arbitrario", reportó en la red social X .Las autoridades venezolanas impidieron también el viernes viajar a Caracas a un grupo de exgobernantes latinoamericanos críticos del Ejecutivo de Nicolás Maduro que pretendían observar las elecciones, denunció el Gobierno panameño.El grupo lo integraban los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México) y Mireya Moscoso (Panamá), quienes son miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro de exmandatarios de derecha.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plataforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.*Con información de Dw, afp, efe