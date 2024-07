Las aerolíneas reanudan gradualmente sus servicios tras el fallo informático mundial

Pasajeros varados por retrasos en los vuelos

20 de julio de 2024.- La avería se debió a una actualización defectuosa de un programa antivirus del grupo estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike Falcon en los sistemas operativos Windows de Microsoft.



El apagón canceló vuelos en una multitud de aeropuertos, donde centenares de pasajeros llenaron terminales a la espera de saber si podían viajar.



Varias aerolíneas estadounidenses informaron que ya habían reanudado sus operaciones. El viernes, al menos tres estados sufrieron perturbaciones en sus servicios de emergencia y se cancelaron al menos 2.400 vuelos en el país.



"Según nuestras informaciones, los vuelos se han reanudado en todo el país, pero sigue habiendo cierta congestión", declaró un representante gubernamental en una rueda de prensa.



En Asia, los aeropuertos de Hong Kong, Corea del Sur y Tailandia anunciaron el restablecimiento de sus servicios de facturación.



Las operaciones también volvieron a la normalidad en los aeródromos de India, Indonesia y Singapur. Los aeropuertos de Pekín no se vieron afectados, indicó la televisión estatal china.



"Me gustaría pedir disculpas personalmente a todas las organizaciones, grupos e individuos que se han visto afectados por esta interrupción", declaró el director general de CrowdStrike, George Kurtz, en la cadena estadounidense CNBC.



La empresa descartó un ciberataque o un problema de seguridad informática. El fallo, que está siendo corregido, no afectó a los usuarios de los sistemas Mac y Linux.



Pasajeros esperan noticias de su vuelo en el aeropuerto de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, México, el 19 de julio de 2024.



Los principales aeropuertos de Europa - incluido el de Berlín, que suspendió todos sus vuelos el viernes - comunicaron que se estaban reanudando las salidas y llegadas de aviones.



En México, las compañías aéreas parecían seguir teniendo problemas y los aeropuertos de Guadalajara y de Monterrey pidieron a los viajeros que llegasen con varias horas de antelación.



Algunos "problemas residuales" que causan retrasos persisten también en Sídney, Australia, y "cinco vuelos" operados por la compañía de bajo coste Jetstar en Japón seguirán afectados este sábado.



CrowdStrike afirmó que la situación podría tardar unos días en volver a la normalidad.



"No tiene precedentes"



"La magnitud de este apagón no tiene precedentes, y sin duda pasará a la historia", declaró el experto en ciberseguridad Junade Ali. El último fallo que, según él, tuvo consecuencias parecidas, se remonta a 2017.



La actualización defectuosa ocurrió el jueves hacia las 19H00 GMT, según Microsoft.



"Es una de las raras ocasiones en las que un software de seguridad es la causa de una interrupción tan grande", señaló Kayssar Daher, un experto en ciberseguridad entrevistado por la AFP.



La amplitud del fenómeno se explica por el hecho de que "Windows está muy extendido y CrowdStrike también", añadió.



Las autoridades australianas advirtieron de un aumento de las estafas y los intentos de suplantación de identidad tras el apagón informático.



El fallo, además de provocar perturbaciones en los aeropuertos, afectó los servicios digitales de bancos en Kenia y Ucrania.



Los operadores de telefonía móvil sufrieron también interrupciones y los servicios de atención al cliente de varias empresas dejaron de funcionar.



La avería impactó también en las "operaciones informáticas" de los Juegos Olímpicos de París, informó el comité de organización del evento a una semana de la ceremonia de apertura, el 26 de julio.



Sin embargo, las actividades "se reanudaron con normalidad" el viernes por la tarde, según los organizadores.



Según el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el fallo también "provocó un paro cardíaco en la cadena de suministro de la industria automovilística".



El carácter global del fallo hizo que algunos expertos destacaran el hecho de que gran parte del mundo dependa de un único proveedor para servicios tan diversos.



"Tenemos que diseñar infraestructuras resistentes a estos problemas", añadió.



El apagón afectó también a hospitales neerlandeses, a la Bolsa de Londres y al principal operador ferroviario británico.



En la bolsa de Nueva York, CrowdStrike terminó el viernes con un descenso del 11,10% y Microsoft, del 0,74%.



Los parqués mundiales retrocedieron debido al fallo, y en Londres y Milán, los índices no pudieron mostrar su tasa de variación durante gran parte del viernes.