CrowdStrike asegura que fallo informático fue reparado

19 de julio de 2024.- El consejero delegado de CrowdStrike, George Kurtz, aseguró este día que sus ingenieros ya han resuelto el problema que ha causado el fallo global en los sistemas de Microsoft, aunque ha avisado que puede tomar tiempo para algunos clientes volver a operar.



"Sabemos cuál es el problema. Ya lo hemos resuelto. Ahora estamos recuperando los sistemas que están ahí fuera", dijo Kurtz en una entrevista con NBC News. El consejero delegado de esta empresa con sede en Austin (Texas) aseguró que lleva "toda la noche" trabajando con sus clientes para que los sistemas vuelvan a estar operativos.



"Muchos de ellos están reiniciando el sistema y está volviendo a funcionar (...) en cuanto a algunos sistemas que no se están recuperando, estamos trabajando con ellos. Podría llevar algún tiempo para algunos sistemas que simplemente no se recuperan automáticamente", dijo.



Kurtz insistió en que el fallo fue causado por un "error" en una actualización que tuvo un problema con un sistema operativo de Microsoft. "En algunos casos, hay una interacción extraña y no parece que ocurra en todos los sistemas Windows. Hay diferentes versiones, variantes y niveles de parches, por así decirlo, y estamos tratando de averiguar dónde se produjo esa interacción negativa", explicó.



El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike ha provocado numerosas incidencias a nivel global en aerolíneas, aeropuertos, sistemas de pago, de salud, medios de comunicación, entre otros.

