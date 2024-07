Revelan en EEUU nuevos delitos de explotación laboral infantil

6 de julio de 2024.- La explotación laboral es un grave delito y en EE.UU pesan varios. Priscilla Helen Castillo, propietaria de A&J Meats, una compañía procesadora de carne en la ciudad de Industry, y una agencia de empleo, The Right Here, ubicada en la ciudad de Downey, fueron obligadas a entregar 327 mil 484 dólares en ganancias procedentes del trabajo opresivo infantil.



Una investigación de agentes del Departamento del Trabajo reveló que niños realizaban trabajos peligrosos en la planta procesadora de carne y en horarios ilegales.



“La única razón que una compañía o un empleador está contratando el labor infantil es porque quieren quebrar la ley destacó el abogado de inmigración Alex Gálvez.



“Quieren no tener la responsabilidad de pagar los impuestos. De tener que pagar los saldos normales a un adulto. Y obviamente, esta sociedad es muy vulnerable. No se pueden proteger, no saben sus derechos. Y la única razón que un empleador va a estar dándole trabajo a un menor de edad es porque los quieren explotar, les quieren pagar menos de la cifra normal”, destacó el abogado.



Las investigaciones federales dicen que hubo en varios casos trabajadores de 12 años en Florida y Tennessee. También encontraron menores de edad que laboran en mataderos de Delaware, Mississippi y Carolina del Norte. Estos indocumentados eran ocupados en turnos nocturnos en Dakota del Sur.



Procedentes en su mayoría de Centroamérica, los niños se han visto obligados a desempeñarse en esos oficios debido a la desesperación económica que enfrentan.



Según el centro laboral de UCLA, Esta explotación sigue ocurriendo en muchos estados, especialmente donde hay fabricas procesadoras de carne y en industrias donde hay especialmente personas indocumentadas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 444 veces.