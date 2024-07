Se movilizan en sur de Perú contra proyecto minero Tía María

Protesta pacífica contra la extracción de cobre en Valle del Tambo, Arequipa

5 de julio de 2024.- Este viernes, protesta pacífica contra la extracción de cobre en Valle del Tambo, Arequipa, aprobada por el Gobierno de Boluarte.



Organizaciones, agricultores y pobladores de Valle del Tambo, en el sur de Perú, se movilizarán este viernes contra el proyecto minero Tía María, aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte pese a denuncias de que generará negativos impactos medioambientales.



Colectivos de la provincia de Islay, provincia peruana de Arequipa, donde se reactivó el mencionado proyecto para extraer cobre, de la minera peruana Southern, convocaron a los manifestantes a protestar de manera pacífica a partir de las 14H00.



La concentración tendrá lugar en el sector de La Curva y desde ahí se movilizarán hacia la plaza de Cocachacra. Voceros del movimiento Valle del Tambo, Enrique Navarro y Miguel Meza, detallaron que durante la marcha también emplearán vehículos y maquinaria pesada.



Navarro y Meza recalcaron días atrás que no están en contra del desarrollo industrial, pero rechazan el proyecto Tía María debido al riesgo de contaminación del agua, el suelo y el aire, fundamentalmente.



Subrayaron que ello afectará su principal actividad, la agricultura, fuente de sustento para muchas familias y clave para hacer frente a la inseguridad alimentaria de poblaciones tradicionalmente excluídas.



Por otra parte, cuestionaron declaraciones del presidente de Southern, Óscar González Rocha, sobre la falta de apoyo local a esta lucha y señalaron que esta empresa contrata a terceros y no a trabajadores de la zona, por lo cual desoye las críticas de los pobladores.



El presidente de la Coordinadora Político Social de Arequipa, Juan Carlos González, valoró el reinicio del proyecto Tía María como una provocación por parte de la empresa. Organizaciones de la región han planteado la posibilidad de revocar el mandato del gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, por no pronunciarse contra la actividad minera de Southern, como hizo durante su campaña electoral.



La lucha por eliminar el referido proyecto extractivista data de unos años atrás. Iniciaron en 2009 y se tornaron violentas en 2015, con saldo de siete muertos y cientos de heridos.



De acuerdo con la ONG CooperAcción, la empresa ha utilizado a autoridades y medios de prensa aliados para criminalizar a quienes encabezan las protestas.



Dicha plataforma señaló que, gracias a maniobras de tipo diverso, Southern logró desarticular el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo y judicializar a varios líderes de la resistencia popular contra sus planes.