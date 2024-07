ONU: Los palestinos de Gaza están “hundidos en un abismo de sufrimiento”

Familias huyen de Gaza

2 de julio de 2024.- Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza, dijo al Consejo de Seguridad del organismo mundial que el número de personas desplazadas en la Franja de Gaza había llegado a 1,9 millones.



Como informamos anteriormente, la ONU estima que hasta 250.000 personas se han visto afectadas por la orden militar israelí de abandonar Al-Qarara, Bani Suhaila y otras localidades cercanas a la ciudad sureña de Khan Younis.



Los civiles palestinos se han visto obligados a abandonar Khan Younis, en el sur de Gaza, una vez más tras las últimas órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.



Las personas que abandonan la ciudad prácticamente destruida dicen que no saben a dónde ir, ya que siguen desplazándose de un lugar a otro, aunque las agencias de ayuda internacional advierten que ya no hay ningún lugar seguro donde refugiarse en Gaza.



Más de un millón de personas han sido desplazadas una vez más, buscando desesperadamente refugio y seguridad, (y) 1,9 millones de personas están ahora desplazadas en toda Gaza”, dijo Kaag al consejo de 15 naciones, expresando profunda preocupación por las últimas órdenes de evacuación en el área de Khan Younis.



“Los civiles palestinos de Gaza se han visto sumidos en un abismo de sufrimiento. Su vida familiar ha quedado destrozada, sus vidas han cambiado radicalmente. La guerra no sólo ha creado la más profunda de las crisis humanitarias, sino que ha desatado una vorágine de miseria humana”, añadió Kaag.



Dijo que no estaba llegando suficiente ayuda al territorio devastado por la guerra y que era necesaria la apertura de nuevos cruces, en particular hacia el sur de Gaza, para evitar un desastre humanitario.



Kaag dijo que el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto debería reabrirse, y también pidió a la comunidad internacional que haga más para financiar los esfuerzos de socorro.



Los palestinos que permanecen en los barrios de Khan Younis que Israel ordenó evacuar dicen que no tenían otra opción.



La ONU estima que hasta 250.000 personas se ven afectadas por la orden militar israelí del lunes para que los civiles abandonen al-Qarara, Bani Suhaila y otras localidades cercanas a la segunda ciudad más grande de Gaza, Khan Younis.



Las temperaturas del mediodía en Bani Suhaila superaron los 30 grados centígrados (86 grados Fahrenheit) y no hay refugio, dijo a la AFP Ahmed al-Najjar, un residente del barrio de 26 años.



Dijo que su familia huyó el lunes, pero luego decidió regresar a casa para afrontar cualquier nuevo enfrentamiento allí.



“No sabíamos a dónde iríamos y no tenemos suficiente dinero para comprar una nueva tienda de campaña”, dijo al-Najjar.



Añadió: “Hemos tenido que pasar la noche en la calle y eso ha aumentado nuestro estrés. Esta mañana hemos decidido volver a casa. No hay otro sitio”.



“Pase lo que pase, pasará. No tenemos nada que perder ahora”.