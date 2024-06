Sindicato panameño realiza paro nacional contra persecución política

20 de junio de 2024.- Más de 20.000 trabajadores que integran el Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) respaldan este día un paro nacional de 24 horas en Panamá en rechazo a la persecución política y para exigir la apertura de las cuentas bancarias del gremio, cerradas de manera arbitraria desde noviembre de 2023.Medios locales reportaron que durante el paro, que inició a las 07H00 hora local, se produjeron cortes de rutas en varias ciudades, con afectaciones a la movilidad y las actividades económicas. Ataviados con camisas del sindicato, los trabajadores se movilizaron con banderas y carteles en los que puede leerse: «Abran las cuentas ya» o «Restituyan los fondos de los obreros».De acuerdo con el secretario general del gremio, Saúl Méndez, los afiliados también se movilizarán en dirección al Ministerio de Trabajo por el cierre ilegal e inconstitucional de las cuentas bancarias del sindicato.En declaraciones a una emisora radial local, puntualizó que la huelga paralizará toda la industria de la construcción y rechazará el cierre de los depósitos durante siete meses.Responsabilizó al presidente Laurentino Cortizo por su cierre, que consideró un acto político y de persecución sindical. Aseguró que se trata de una medida en represalia contra Suntracs por haber liderado las masivas protestas populares contra la Ley Minera y el contrato con la trasnacional canadiense First Quantum, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional.Expresó que la huelga es una acción más del sindicato para hacer frente al cierre de sus cuentas, mientras mantienen abiertas las de ciudadanos que incurren en corrupción, tráfico de armas y otros delitos.Cuestionó además que el Ejecutivo difundiese la versión de que el cierre obedeció a presuntos vínculos de Suntracs con actividades terroristas. Aseguró que el Gobierno, el Ministerio Público y la Caja de Ahorros panameña no pueden probar esa mentira.Denunció que ella provocó en la Banca una reacción contraria a tratar con el sindicato, que ya se veía afectado por la imposibilidad de utilizar los fondos colectados con el aporte de los afiliados.Horas atrás, Méndez precisó que Suntracs presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también en la Superintendencia de Bancos. Detalló que hace dos meses se presentó un recurso y este último ente no se pronuncia.Consideró que la actual embestida del Gobierno busca doblegar al sindicato, pero recalcó que no lo conseguirán.