Huelga en Renault en Brasil exige más empleos

Trabajadores en huelga de Renault en el Complejo Industrial Ayrton Senna (CAS) en São José dos Pinhais

16 de junio de 2024.- Unos 5.000 trabajadores de Renault en el Complejo Industrial Ayrton Senna (CAS) en São José dos Pinhais, en la región metropolitana de Curitiba, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, continúan su lucha desafiando los intentos del sindicato de poner fin al movimiento con una derrota.



Los trabajadores votaron por una nueva huelga de 24 horas el 11 de junio, apenas una semana después de que el Sindicato de Metalúrgicos de la Gran Curitiba (SMC) pusiera fin a una huelga de 29 días.



En ese momento, el presidente del SMC, Sérgio Butka, dijo que el fin de la huelga era “un voto de confianza de los trabajadores en la empresa”, que “se comprometió a presentar una nueva propuesta dentro de 72 horas”.



La principal demanda de los trabajadores es la contratación de 300 trabajadores para mantener el ritmo intenso de la línea de producción. Durante la huelga, la empresa ofreció contratar a 50 trabajadores y ahora, después de la suspensión de la huelga, ofreció 70, pero esto fue nuevamente rechazado por una asamblea masiva, resultando en un nuevo paro en la fábrica.



Los trabajadores habían demostrado insatisfacción y enojo con las condiciones en la empresa durante la huelga. Rechazaron la propuesta de la empresa tres veces seguidas. Además de la contratación, el movimiento también exige R$30.000 (US$5.600) en participación en las ganancias (PL) y un aumento salarial del 6,8 por ciento, en comparación con los R$25.000 (US$4.700) en PL y poco más del 4 por ciento de aumento salarial ofrecidos por Renault.



El sobreesfuerzo en la línea de producción ha causado que los trabajadores se enfermen sistemáticamente. Según datos del sindicato publicados en el sitio web de la Asamblea Legislativa de Paraná, mil trabajadores están actualmente de baja en la fábrica debido a lesiones por esfuerzo repetitivo.



Asimismo, según el propio SMC, una evidencia de la intensidad actual del trabajo “es la tasa de compromiso de los trabajadores en la línea de producción, que es del 95 por ciento, es decir, dentro del proceso de trabajo, el trabajador solo tiene un 5 por ciento de tiempo para tomar un ‘respiro’”.



El diario Bem Paraná informó que los trabajadores no pueden dejar la línea de producción ni para ir al baño. Según el diario, “Debido a la falta de ausentes, hay reportes de trabajadores que tienen que esperar hasta 40 minutos para usar el baño”.



Con una producción diaria de alrededor de 800 vehículos, la planta dejó de producir 15.545 vehículos durante la huelga. El movimiento también afectó a la planta de motores Horse en el mismo complejo de Renault, que cuenta con alrededor de 600 trabajadores que producen 900 motores diariamente.



Para presionar a los trabajadores para que vuelvan al trabajo, Renault/Horse les había recortado el salario y contó con el apoyo de los tribunales capitalistas, que declararon la huelga ilegal.



En la primera decisión del Tribunal Regional del Trabajo, el 9 de mayo, el juez Marco Antonio Vianna Mansur ordenó un regreso inmediato al trabajo, afirmando que había una “apariencia clara de una paralización abusiva del trabajo” e imponiendo una multa diaria de R$30.000 (US$5.600) al sindicato si no cumplía con la decisión. A medida que continuaba el movimiento de huelga, el 17 de mayo, el tribunal aumentó la multa a R$100.000 (US$18.700).



La suspensión de esta multa fue la gran “victoria” del sindicato. Al poner fin a la huelga de 29 días, el SMC afirmó que la empresa “aceptó la propuesta de suspender la orden judicial contra el movimiento de huelga”.



La planta de Renault en São José dos Pinhais cuenta actualmente con alrededor de 5.000 trabajadores, 3.500 de los cuales son personal de producción y 1.500 personal de gestión. Son 2.000 trabajadores menos que en 2020, cuando una huelga paralizó la planta .



En ese momento, los trabajadores se estaban movilizando contra un despido masivo por parte de la empresa. Incluso entonces, los trabajadores dijeron al WSWS que se estaban enfermando debido a la intensidad de la línea de producción. También denunciaron a la empresa por tratar de aprovechar la pandemia para “descartar” a empleados con enfermedades o lesiones adquiridas en el trabajo.



La huelga duró 20 días e incluso enfrentó represión policial. El movimiento terminó con el sindicato acordando reincorporar a algunos de los 747 trabajadores despedidos con la condición de que otros renunciaran a sus trabajos mediante un Plan de Despido Voluntario.



La condición actual de una fuerza laboral reducida y sobreexplotada es el producto de una serie de derrotas encabezadas por el sindicato, cuyo presidente, Sergio Butka, se ha revelado en los últimos años como un jugador esencial para los intereses capitalistas en la región.



El papel desempeñado por Butka y el SMC quedó expuesto en una declaración del presidente de Renault en Brasil en diciembre del año pasado cuando la empresa anunció inversiones de R$2.000 millones (US$370.000) en la planta para la producción de un C-SUV “completamente nuevo” con un motor híbrido.



Según el sitio web de la empresa, “Para este ciclo de inversión, las condiciones otorgadas por el estado de Paraná y el actual acuerdo colectivo con el Sindicato de Metalúrgicos de la Región Metropolitana de Curitiba (SMC), que representa a Renault en Brasil, fueron críticas”.



Además de ser presidente del SMC, Butka es presidente de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Paraná (Fetim) y de la Força Sindical en Paraná. Força Sindical es la segunda mayor federación sindical del país. Aunque tiene alrededor de 1.700 sindicatos afiliados, su trabajo es mantener a los trabajadores divididos en cada uno de estos sindicatos, bloqueando la unificación de sus luchas a nivel nacional e internacional.



Renault es una empresa francesa con plantas en todo el mundo y es parte de una carrera internacional por las ganancias en medio de una reestructuración de la industria automotriz con un enfoque en vehículos eléctricos e híbridos. Esta reestructuración se ha llevado a cabo a través de un baño de sangre en términos de empleos a nivel internacional .



Es en este contexto que se ha desarrollado la lucha de los trabajadores de Renault en Brasil. El movimiento por más empleos en Renault no puede ser llevado adelante por Butka y el SMC. Este movimiento requiere la independencia política de los trabajadores de las burocracias sindicales y del estado capitalista, así como una orientación internacional, que se dirija a los trabajadores en otras fábricas no solo en Brasil, sino en todo el mundo.