Francia: manifestantes se movilizan en protesta contra la extrema derecha

Francia se moviliza contra el fascismo

15 de junio de 2024.- En este día se reunieron 640.000 personas en Francia, de las cuales 250.000 en París, en la plaza de la República (75.000 según la policía). El objetivo: manifestarse contra una posible llegada del Rally Nacional a Matignon. “Estamos unidos ”, dice Sophie Binet , secretaria general de la CGT. Ya hemos visto manifestaciones muy fuertes, desde el domingo por la tarde, con un gran número de jóvenes. Hay una fuerza que está aumentando en el país.



En vista de las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y del 7 de julio, las intersindicales (CGT, CFDT, Unsa, FSU y Unef) y las asociaciones (SOS Racisme, la Liga de los Derechos Humanos) han llamado a los ciudadanos a manifestarse en toda Francia , durante el fin de semana del 15 y 16 de junio.



Sus representantes (Sophie Binet por la CGT, la secretaria general de la CFDT Marylise Léon, la presidenta de la LDH Nathalie Tehio, etc.) ya están en el lugar de la movilización, este sábado a partir de las 12:30 horas. Se constituyen las diferentes delegaciones. Furgonetas con los colores del sindicato entran en el Boulevard du Temple. Los activistas más motivados también están presentes. Es el caso de Farid, un conductor de vehículos pesados ​​de la región de Belfort. “Viajé 600 kilómetros para asistir a la manifestación ”, dice inmediatamente. Acostumbrado a este tipo de viajes, por ejemplo cuando participó en el movimiento de los chalecos amarillos, explica que se sintió obligado a participar: “Todos vinieron juntos. Tenemos que estar todos juntos para que gane el Nuevo Frente Popular. »



“El fascismo es el infierno”



A pesar del cielo gris, el fuerte viento y algunas gotas de lluvia, desde las 14.00 hasta las 14.00 horas hubo una gran multitud. Una orquesta toca al pie del monumento de la República, mientras los diferentes grupos se preparan para partir hacia la Plaza de la Bastilla. Los acontecimientos actuales exigen que las banderas de Kanaky y Palestina se mezclen con las de las organizaciones sindicales y partidos que conforman el Nuevo Frente Popular. Porque, frente a la extrema derecha, las luchas deben converger. "Sobre todo en este momento, donde la situación es complicada para todos, tanto a nivel de la sociedad civil como de los partidos políticos ", añade Arié Alimi, abogado conocido por su lucha contra el racismo y la violencia policial.



Según el abogado y vicepresidente de la LDH, la urgencia de la situación exige dejar en un segundo plano todas las diferencias posibles: “No debemos hacer demasiadas preguntas. Hoy todos debemos lanzarnos a la batalla con el corazón y el alma ”, añade.



Para los manifestantes, la lucha contra el racismo está en el centro de todas las demás. “La extrema derecha siempre ha tenido una relación conflictiva con las luchas decoloniales”, recuerda el exluchador profesional Kamel, con chaqueta militar sobre los hombros y bandera argelina en las manos. Louise, que vino con su hijo Gabriel, de diez años, confirma: “El fascismo es un infierno para mi familia. Mi hijo es franco-argelino. Así que es una batalla diaria, tanto para mí como para él en el futuro. »



La procesión sale hacia la Bastilla. Los cánticos se multiplican, desde “Siamo tutti antifascisti” hasta “Sin cuartel para los fascistas, no hay fascistas en nuestros barrios” , pasando por “De Gaza a Numea” . Aunque la inmensa mayoría de la procesión marcha pacíficamente, aparecen algunas tensiones. Un altercado, con insultos e intercambio de golpes entre manifestantes y un grupo de matones, ralentizó el avance de la procesión cerca del cine MK2 Bastille.



Los participantes más discretos debaten las noticias de actualidad. Como estos tres amigos, todos veinteañeros, a los que les divierte la postura tardía de los influencers (Squeezie, Kameto, Mister V). “Ya entiendes, eso significa que transmitimos ideas ”, imita uno de ellos. Una pareja, por su parte, imagina la estrategia que adoptarán los diputados salientes Alexis Corbière, Raquel Garrido y Danielle Simonnet, no investidos por Francia Insumisa, para las elecciones legislativas previstas: “Se unirán a otros partidos de izquierda o se presentarán como disidentes”.



El Nuevo Frente Popular aparece unido



Están presentes representantes del Nuevo Frente Popular, como Marine Tondelier (Les Écologists), Olivier Faure (Partido Socialista), Ian Brossat (Partido Comunista Francés) y Mathilde Panot (Francia insumisa). A pesar de las tensiones de las últimas horas, el Nuevo Frente Popular parece unido. Algo para alegrar a quienes creen en una victoria de la izquierda, como Fiona, activista de SOS Racismo desde hace ocho meses y estudiante de quinto año de Derecho: “Ya es una victoria que hayamos constituido un sindicato. La extrema derecha, ya sea a través de la Agrupación Nacional o de la Reconquista, se alimenta del odio. Se oponen a los valores de la República. Es importante que todos los partidos humanistas se unan, a pesar de sus diferencias. »



Cécile Duflot, directora general de la ONG Oxfam Francia, pide sin embargo a las fuerzas de izquierda que permanezcan en guardia. “El riesgo es enorme y, al mismo tiempo, muy simple: la Agrupación Nacional puede gobernar en tres semanas”, advierte. Creo que los actores de izquierda todavía lo niegan. Esta movilización –fuente de esperanza– es necesaria porque quiero que todos seamos conscientes de este riesgo. »



El ex secretario nacional de Europa Écologie-les Verts (EELV) sabe “que al final lo que cuenta es que los electores voten, circunscripción por circunscripción” . Matteo y Marie-Ange, que estudian sociología y Staps respectivamente, lo saben muy bien, ya que les resulta difícil motivar a sus seres queridos.



“Lo más complicado para mí es involucrar a mis padres”, admite Marie-Ange. No se sienten preocupados, aunque sean racializados y provengan de Costa de Marfil. » Proveniente de una familia politizada, con padres miembros del Nuevo Partido Anticapitalista, Matteo instó a sus amigos a interesarse por las elecciones. “Es una necesidad ”, les insiste. Motivo de esperanza para el estudiante, “incluso aquellos que no votaron en las elecciones europeas dicen que debemos actuar”. Como para muchos ciudadanos, el asombro da paso al deseo de actuar.