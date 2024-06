Colombia: Aprobada la reforma al sistema de pensiones impulsada por Petro

15-06-24.-La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el viernes 14 de junio, la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno. El proyecto, una de las principales iniciativas sociales del presidente Gustavo Petro, obtuvo 88 votos a favor y 23 en contra.Esta es la primera de las reformas gubernamentales que aprueba el Congreso en esta legislatura que culmina el próximo 20 de junio, pues la laboral sigue en trámite, la de salud se hundió en marzo y a la de educación aún le falta un debate para convertirse en ley."Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo (...) Esta es la primera gran reforma aprobada del Gobierno del cambio. La reforma pensional progresista es hoy ley de la República", dijo el mandatario colombiano en un mensaje publicado en la red social X.Privados y estatal en un solo sistemaCon la reforma aprobada este viernes, ya no habrá competencia entre la estatal Colpensiones y los fondos privados. Los dos se complementarán en un único sistema, con base en cuatro modalidades.El proyecto mantiene la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, pero amplía el sistema para que, según sus impulsores, todos puedan beneficiarse de recursos incluso sin haber aportado lo suficiente en salarios.La iniciativa contempla, en una primera modalidad, beneficiar a dos millones y medio de adultos mayores que no cotizaron nunca o les robaron su dinero y hoy tienen más de 65 años.El segundo pilar acoge a quienes cotizaron en buena parte de su vida, pero eso no les alcanzará para pensionarse. Por ello recibirán una renta pensional conformada por los ahorros que hayan hecho en el fondo público Colpensiones y un subsidio de hasta el 30 % que les otorgará el Estado colombiano.El tercer pilar es para quienes cotizan entre uno y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones.El último será para quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos, a quienes se les da la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al pensionarse, tendrán pensión del régimen público, bajo el monto cotizado, y el restante bajo las reglas del juego de los fondos privados.Las personas con capacidad de pago podrán realizar un aporte adicional, para en el futuro garantizar una mejor pensión para su vejez.Críticas a la aprobación "express"Congresistas de diferentes partidos criticaron este viernes la forma en la que el proyecto fue aprobado, pues la Cámara no debatió el contenido, sino que votó la misma propuesta que ya había sido aceptada por el Senado.Por esa razón, la reforma pensional no deberá ser conciliada, sino que pasará directamente a sanción presidencial para convertirse en ley.La representante Caterine Juvinao, del partido Alianza Verde, afirmó:"nos están obligando a votar con una sola proposición presentada por el Pacto Histórico, por congresistas gobiernistas, que no se debata la reforma pensional en la Cámara sino que simplemente votemos el texto que se aprobó en el Senado"."De aprobarse esta proposición (como sucedió), se acaba el debate. Es como si la Cámara hubiera debatido y vota sí a todo lo que dijo Senado y se acabó, ya queda aprobada la reforma pensional", añadió Juvinao en un video transmitido en vivo por sus redes sociales.El representante Christian Garcés, del partido opositor Centro Democrático, escribió en sus redes: "Se aprueba la reforma pensional petrista sin importar que se gastarán el ahorro del trabajo de los colombianos a su antojo y dejarán a los jóvenes sin pensión, a menos que se aumente la edad de jubilación y las semanas de cotización".Con EFE