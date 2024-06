EEUU: Banco Wells Fargo despidio varios empleados por "simulación de actividad del teclado"

14 de junio de 2024.-Wells Fargo ha despedido a varios empleados por supuestamente intentar engañar a sus jefes haciéndoles creer que estaban trabajando cuando no lo estaban, en el último ejemplo de medidas enérgicas contra el personal que no cumple con las normas en la era del trabajo híbrido, Informó Stephen Gandel en Nueva York Para FT.com



El banco dijo que los trabajadores fueron despedidos el mes pasado después de determinar que habían buscado "crear la impresión de trabajo activo" mediante "simulación de actividad del teclado", según documentos presentados ante Finra, uno de los principales reguladores de la industria de valores de Estados Unidos.



Todos los empleados parecen haber trabajado en las divisiones de inversiones y gestión patrimonial del banco. Muchas eran contrataciones relativamente recientes y se habían incorporado en los últimos dos años, pero al menos una había estado en el banco durante más de siete años.



En un comunicado, Wells Fargo dijo que "exige a sus empleados los más altos estándares y no tolera comportamientos poco éticos".



Los documentos regulatorios no decían qué técnicas habían utilizado los empleados, ni si se trataba de computadoras de oficina o domésticas. La noticia de los despidos fue reportada por primera vez por Bloomberg.



Pero la noticia de la represión de Wells Fargo llega apenas unas semanas después de que Finra restableciera las reglas en el lugar de trabajo que había suspendido durante la pandemia, requiriendo una supervisión más estrecha de las estructuras de trabajo de los gerentes. Muchos grupos advirtieron que esto requeriría inspecciones de las oficinas centrales de los empleados y les dificultaría continuar con los acuerdos de trabajo híbridos.



Wells Fargo había sido uno de los bancos que adoptó el trabajo híbrido para la mayoría de los empleados, exigiéndoles estar en la oficina solo tres días a la semana.



Los bancos estuvieron entre los primeros empleadores en llamar a los trabajadores a la oficina después de que Covid-19 creara la necesidad de trabajar a distancia. Aún así, una encuesta realizada a principios de este año por la consultora de fuerza laboral Scoop encontró que el 82 por ciento de las grandes empresas financieras habían conservado acuerdos de trabajo híbridos.



No obstante, en los últimos seis meses, varios grandes bancos han presionado a los trabajadores para que regresen a la oficina con más frecuencia o han intensificado sus esfuerzos para asegurarse de que los trabajadores cumplan con las reglas del lugar de trabajo.



A principios de este año, Bank of America envió a su personal “cartas educativas”, advirtiéndoles de medidas disciplinarias por no presentarse a trabajar la cantidad mínima de días a la semana. Goldman Sachs les dijo a los empleados junior a principios de este año que ya no podrían gastar comidas cuando trabajaran desde casa, incluso si trabajaban hasta tarde o de otro modo calificarían para una comida en la oficina.



A fines del mes pasado, Barclays y Citigroup dijeron a cientos de empleados que tendrían que estar en la oficina cinco días a la semana a partir de este mes. Ambos bancos dijeron que estaban reaccionando a los recientes cambios en las regulaciones de Finra que les dificultarían mantener a los trabajadores remotos.