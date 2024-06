Primera ministra danesa fue atacada en plena calle por un sujeto en Copenhague

08-06-24.-La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue atacada por un hombre el viernes en una plaza de Copenhague, indicó su oficina, precisando que se detuvo al agresor.“La primera ministra Mette Frederiksen fue golpeada por un hombre el viernes por la noche en Kultorvet, en Copenhague. El hombre fue detenido”, afirmó en un comunicado su oficina, añadiendo que Frederiksen estaba “conmocionada por el incidente”.La policía de la capital de Dinamarca confirmó que se había producido un incidente en el que estaba implicada la primera ministra, pero no dio más detalles.“Tenemos a una persona detenida en relación al caso, que estamos investigando. En este momento no tenemos más comentarios ni observaciones sobre el caso”, declaró en un comunicado en X.Dos testigos, Marie Adrian y Anna Ravn, dijeron al diario BT que vieron a Frederiksen llegar a la plaza justo antes de las 18H00 (16H00 GMT).“Un hombre llegó desde el lado contrario y la empujó fuertemente por el hombro, haciendo que se tambaleara al lado”, dijeron las dos mujeres al diario.Indicaron que pese a ser un “empujón fuerte”, Frederiksen no golpeó el suelo y se fue a sentar a un café cercano.Describieron al hombre como alto y delgado y que intentó huir rápidamente pero fue detenido y lanzado al suelo por hombres en traje.“Debo decir que nos estremece a todos los que somos cercanos a ella”, dijo el ministro danés de Medioambiente, Magnus Heunicke, en un mensaje en redes sociales.“Algo así no debe ocurrir en nuestro hermoso, seguro y libre país”, añadió.El incidente ocurre después de una ola de ataques contra políticos de todo el espectro ideológico en Alemania, antes de las elecciones de esta semana en la Unión Europea.El 15 de mayo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, recibió cuatro disparos cuando saludaba a simpatizantes después de una reunión gubernamental en la localidad central de Handlova.Fico sobrevivió el atentado después de ser llevado a un hospital cercano y de ser sometido a cirugías.El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó “enérgicamente este cobarde acto de agresión”, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, escribió en X que “la violencia no tiene cabida en política”.Los daneses, como otros ciudadanos europeos, se preparan para votar este domingo en las elecciones al Parlamento Europeo.