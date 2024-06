México elige presidente este domingo 2 de junio

Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez Credito: Web

02-06-24.-Este domingo 2 de junio se celebrara una nueva jornada electoral en México, donde se renovará la presidencia, así como también el Senado, la Cámara de Diputados y los gobiernos locales de nueve Estados. Para el cargo más importante, hay tres candidatos: Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.



Tomando como referencia a las encuestas, Claudia Sheinabum de la coalición ''Sigamos Haciendo Historia'' es quien saca ventaja y se quedaría con la presidencia del país norteamericano. Con 61 y un doctorado en física, asesoró la elaboración del Plan de Acción Climática de Honduras, bajo la dirección del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), convirtiéndose después en consultora de la ONU para Energía y Desarrollo Sustentable, publica Ámbito.



Además, coordinó la primera Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México y el Inventario de gases de efecto invernadero de la Zona Metropolitana del Valle de México. Posteriormente, formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que obtuvo en 2007 el Premio Nobel de la Paz.



Le sigue la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien también tiene 61 años, pero con un perfil distinto al de la favorita: es ingeniera en computación y especializada en robótica y sustentabilidad. En 1995 creó la Fundación Porvenir, una institución dedicada a apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del país; y luego en 2018 fue electa senadora de la República y también fue presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado.



Por último se encuentra el candidato Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano, de 38 años, que posee maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Carbonel y en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente.



Fue Secretario General de Acuerdos a nivel nacional de 2018 a 2021 en su partido, donde se ha impulsado una agenda innovadora por los derechos humanos, la justicia intergeneracional y en contra de la militarización. Se desempeñó como Diputado local en Zacatecas de 2010 a 2013 y Diputado Federal por Movimiento Ciudadano de 2015 a 2018 y Coordinador de la Bancada Naranja de 2021 a 2024.



Elecciones en México: qué porcentajes dan las encuestas



Yendo estrictamente a los números, podemos ver que, por ejemplo, la encuestadora Parametria ubica a Sheinbaum con un 50% de los votos, alejándose de Gómez, que obtuvo un 34%. En tercer orden, el mencionado Álvarez, con apenas el 13%.



Además, la encuesta de Bloomberg le da un mayor margen a la favorita, con un 56,7%, contra el 30,2% de Gómez, y mucho más atrás Álvarez con un 13,1%. Es decir, si bien varían los valores, todas tienen un común denominador para la presidencia: Claudia Sheinabum Pardo.



Suspenden elecciones en dos municipios de México por hechos de violencia



Además, de las presidenciales, las elecciones en los municipios están marcadas por una fuerte presencia violenta en el país mexicano, donde tuvieron que suspender dos de ellas ante una serie de ataques en Chiapas, donde se encuentra la frontera con Guatemala.

El Instituto de Elecciones regional (IEPC) informó este sábado que no hay condiciones para la instalación de los puestos de votación en las comunidades que conforman Pantelhó y Chicomuselo, habitadas por unas 63.000 personas.



Por lo tanto, se "determinó no realizar elecciones" ante "la situación de violencia e ingobernabilidad", señaló el IEPC en un comunicado.



La autoridad electoral citó "actos de violencia" como el ocurrido la mañana del viernes, cuando desconocidos quemaron papelería para los comicios en instalaciones del IEPC en Chicomuselo. Los funcionarios electorales destacados en ese municipio, que es disputado por dos cárteles del narcotráfico, también denunciaron amenazas.



Además, y como dato no menor, la candidata Sheinbaum Pardo fue brevemente retenida por hombres encapuchados en una carretera de ese estado, el pasado 21 de abril.

