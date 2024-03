Estudiantes canadienses hacen huelga de hambre para que la universidad se deshaga de empresas vinculadas a Israel

Alto al genocidio en Gaza

24 de marzo de 2024.- Un grupo de estudiantes de la Universidad McGill ha pasado más de tres semanas en huelga de hambre en un esfuerzo por obligar a la universidad canadiense a desinvertir en “empresas que apoyan al ejército israelí”.



La medida se produce tras meses de protestas y sentadas en McGill y en universidades de todo el mundo, mientras estudiantes y profesores protestaban contra la ofensiva militar de Israel en Gaza .



"La Universidad de McGill no nos ha dejado otra opción porque han estado ignorando las protestas pacíficas, las acciones que han tomado los estudiantes y grupos de estudiantes en el campus", dijo Rania Amine, una estudiante universitaria de McGill que el viernes cumplió 33 años. día en huelga de hambre.



“En última instancia, McGill nos ha empujado a tomar esta forma extrema de acción y arriesgar nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras vidas para hacerles saber que es absolutamente inaceptable que utilicen el dinero de nuestra matrícula para invertir de esta manera”.



Los estudiantes exigen que McGill, una de las universidades más prestigiosas de Canadá , se deshaga de aproximadamente 20 millones de dólares de varias empresas.



Amine dijo que la administración de McGill reconoció la huelga y acordó realizar un foro público sobre el tema, antes de cancelar la reunión. La escuela propuso una reunión privada a principios de marzo, dijeron los estudiantes, pero fue rechazada.



Chadi, un estudiante universitario que pidió que no se publicara su apellido, dijo que el viernes cumplió 21 días de huelga de hambre continua.



"Todo esto se detiene cuando McGill se deshace", dijo Chadi.



“Estamos en huelga de hambre por la desinversión y estaremos en ella a largo plazo. Ya hemos demostrado que estamos en esto a largo plazo solo por la gran cantidad de días que llevamos haciendo esto”.



McGill emitió el viernes un comunicado diciendo que está "preocupado por el bienestar de los estudiantes que participan en esta iniciativa".



"McGill respeta el derecho a la libertad de expresión y de reunión, dentro de los límites de la política universitaria y la ley", añade el comunicado. “Nosotros... hemos ofrecido en repetidas ocasiones reunirnos directamente con [los estudiantes manifestantes] . Aunque hasta ahora se han negado, esta oferta sigue en pie.



“Hemos comunicado claramente los procedimientos disponibles para expresar preocupación sobre las inversiones de la universidad o para abogar por cambios de políticas. Estos estudiantes han elegido un enfoque diferente; nuestra esperanza es que comprendan que las políticas universitarias no se determinarán de esta manera antes de que su bienestar se vea afectado. Les instamos a tomar decisiones que prioricen su salud”.



En febrero, McGill dijo que se desharía de las empresas que figuran en Carbon Underground 200, una lista de los 100 principales poseedores de reservas de carbón y de petróleo y gas que cotizan en bolsa, tras una campaña de años realizada por estudiantes y profesores.