China: "represión" a Tiktok se volverá contra EEUU

13 de marzo de 2024.- China aseguró que la "represión" contra la aplicación de vídeo TikTok por parte de EE. UU. es "una táctica intimidatoria" que se acabará "volviendo contra" el país norteamericano, cuya Cámara Baja votará un proyecto de ley que obligaría a la plataforma a desprenderse de su propiedad china.



Si el proyecto recibe la aprobación de la Cámara Baja y posteriormente del Senado de Estados Unidos, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, tendría 180 días para vender la aplicación si no quiere que acabe prohibida en el país norteamericano, donde asegura contar con alrededor de 150 millones de usuarios activos mensualmente.



China: EE. UU. "perturba las operaciones comerciales normales"



El portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin acusó en una rueda de prensa a Estados Unidos de adoptar tácticas de intimidación en lugar de "competir de manera justa" y de "no haber encontrado nunca una evidencia de que TikTok amenace su seguridad nacional".



El vocero aseguró que el comportamiento de Estados Unidos "perturba las operaciones comerciales normales, daña la confianza de los inversores internacionales en el entorno de inversión y destruye el orden económico y comercial internacional", al tiempo que advertía de que las acciones estadounidenses "se volverán" contra el país.



EE. UU.: China utilizó TikTok para influir en elecciones estadounidenses



Según un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, el Gobierno chino utilizó cuentas de TikTok para perjudicar a candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano durante las elecciones de 2022, en las que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado al conservar el Senado y perder la Cámara Baja por pocos escaños.



Asimismo, con la vista puesta en el futuro, el informe advierte que el Ejecutivo chino podría intentar influir en las elecciones de noviembre, en las que el presidente demócrata, Joe Biden, se enfrentará de nuevo con el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).



Algunos críticos han reprochado a Bytedance lazos con el Partido Comunista Chino (el gobernante PCCh), aunque TikTok niega señalamientos de este tipo, asegurando que no censura contenido ni da acceso al Gobierno chino a sus datos.



Ya la semana pasada, el canciller chino, Wang Yi criticó que Estados Unidos continúe con "tácticas para reprimir a China", pese al deshielo experimentado en los últimos meses en las relaciones entre ambas potencias.