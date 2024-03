Palestina: Hamas abandona mesa de diálogo en El Cairo para consultas

Totalmente devastada Gaza

7 de marzo de 2024.- “Israel” obstaculiza todos los esfuerzos de los mediadores para llegar a un acuerdo y mantiene su rechazo a detener los bombardeos en Gaza y retirarse.



La delegación de Hamas salió este jueves de El Cairo para consultas con su liderazgo, mientras continúan las negociaciones para detener la agresión israelí en la Franja de Gaza, permitir el retorno de los desplazados e ingresar ayuda humanitaria.



Un alto dirigente del grupo de la Resistencia le dijo a la agencia Reuters que “Israel” obstaculiza todos los esfuerzos de los mediadores para llegar a un acuerdo y mantiene su rechazo a detener los bombardeos en Gaza y retirarse.



Tampoco accede a garantizar la libre entrada de ayuda humanitaria y el regreso de los desplazados a sus hogares.



Por su parte, una fuente oficial informó al canal egipcio El Cairo Al-Ikhbariya que las conversaciones se reanudarán la próxima semana e intentarán llegar a un acuerdo antes del sagrado mes de Ramadán.



El miércoles, un dirigente de la resistencia palestina informó a Al Mayadeen que las negociaciones llegaron a un punto crítico que amenaza la posibilidad de su éxito y la consecución de un acuerdo final.



De acuerdo con los informes, luego de rondas de diálogo con la mediación de las delegaciones egipcia y qatarí, Hamas está convencido de que “Israel” no dará respuestas claras sobre los problemas principales solicitados.



Asimismo, otro funcionario del grupo combatiente agregó que el régimen no responde a los esfuerzos de los mediadores, tampoco dio ninguna respuesta positiva sobre el cese del conflicto y no quiere retirarse de Gaza.