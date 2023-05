Justicia de EEUU ordenó confiscar avión venezolano Emtrasur secuestrado en Argentina

5 de mayo de 2023.- La Justicia de Estados Unidos (EEUU) ordenó confiscar definitivamente el avión venezolano Emtrasur, filial de Conviasa que estaba secuestrado en Argentina.



Así lo señalan documentos judiciales norteamericanos fechados el 13 de abril pasado, a los que accedió un medio argentino, firmados por el fiscal Rajbir Datta.



Mientras, el Ministerio de Justicia encabezado por Martín Soria retiene desde el año pasado un exhorto enviado por la justicia estadounidense. En este, pide que les entreguen la aeronave. Así lo reconocieron seis fuentes relacionadas con el caso.



El ministerio argentino le requirió a la justicia de Estados Unidos aclaraciones y explicaciones adicionales antes de decidir si traslada el exhorto al juez federal Federico Villena para que resuelva si entrega el avión. Este intercambio de exhortos con los Estados Unidos es secreto, ya que el acuerdo de cooperación así lo prevé.

Recuento de un secuestro político



El Boeing de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022 y generó alarma por lo inusual de su tripulación binacional y la sospecha de que estaba haciendo tareas de espionaje, pertenece a Venezuela en los papeles y fue comprado a la empresa de Irán Mahan Air. Estados Unidos lo quiere decomisar porque asegura que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.



Sin embargo, el presidente de Emtrasur, filial de Conviasa, César Pérez, aseguró en su momento que el contrato de compra venta del avión venezolano Boeing 747 incluye la revisión operativa de la aeronave por un personal iraní. Eso explica el hecho de que la tripulación incluya a ciudadanos de Irán.



Según dijo, ese mismo personal iraní que realiza la revisión operativa del avión venezolano secuestrado en Argentina, también se encarga de instruir a la tripulación.



«Desde hace más de 25 años no había una aeronave de esa magnitud acá» en Venezuela, dijo. Seguidamente, indicó que por esa razón no había «personal certificado ni entrenado».



«Por ello dentro del contrato de compra está enmarcado la instrucción, el soporte logístico e inclusive la aeronave tiene una garantía. Esta aeronave antes de ser de Mahan fue de Air France, entonces por allí hay una matriz de opinión referente a la aeronave, sobre todo en Argentina».



Una decisión política de Argentina



La entrega de la aeronave de Emtrasur a los Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino, que debe resolver si hace lugar al reclamo de EEUU o si elige no pelearse con el gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán, que observa el desarrollo de las acciones.



El acuerdo de cooperación judicial internacional entre la Argentina y Estados Unidos es de 1991 y prevé que es el Ministerio de Justicia el organismo que tramita las solicitudes, no la Cancillería, cono ocurre con todos los demás países. El Ministerio de Justicia tiene la decisión política de tramitar ese pedido o no. Por reciprocidad, cuando la Argentina le pide colaboración a los Estados Unidos, también la secretaria de Justicia se reserva esa facultad.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.