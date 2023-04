Enviado de la oposición en EEUU pide a Washington suavizar sanciones contra Venezuela

Este lunes Fernando Blasi, enviado de la oposición venezolana en Estados Unidos (EEUU), dijo en exclusiva a The Associated Press (AP) que solicitó a Washington relajar las sanciones en materia petrolera que pesan sobre Venezuela.



De acuerdo con el funcionario, si no se flexibilizan las medidas coercitivas contra la nación bolivariana, esta «podría convertirse en otra Cuba». Sobre este punto, el corresponsal de AP para América Latina, Joshua Goodman, dio a conocer más detalles de la entrevista a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según el periodista, la postura de Blasi rompe la campaña de ejercer «máxima presión« contra Venezuela, anteriormente utilizada por los sectores de oposición extremista.El enviado de Guaidó en EEUU aseguró que si la Casa Blanca no reduce las sanciones contra Venezuela, eso afectará a los políticos de Florida.«Si seguimos por este camino, Venezuela está destinada a ser otra Cuba (…) Se convertirá en un problema para que los políticos de Florida ganen elecciones (…) Ese sería un destino extremadamente triste para un país».Blasi afirmó que en días recientes se reunió con varios congresistas, mayormente demócratas, para abordar el tema de las medidas coercitivas. Uno de esos encuentros se dio con el miembro de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks.Asimismo, el representante de Guaidó argumentó que debían crearse las mejores condiciones para las elecciones presidenciales del próximo año 2024. «Tenemos que comenzar ahora con un plan coherente por el cual demos algo y el gobierno corresponda para tratar de generar el mejor escenario posible para 2024″, finalizó.