Se inicia la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo

Este viernes comienza oficialmente en Santo Domingo, República Dominicana, la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en la que participarán los 22 países de Iberoamérica, una región que alcanza a más de 684 millones de personas.



Desde el pasado miércoles, las comitivas de los distintos países comenzaron a debatir y negociar en la isla caribeña, los temas que abordarán durante la Cumbre que se celebrará al más alto nivel entre el 24 y 25 de marzo, enfocados en fortalecer las relaciones entre América y Europa, y abordar los desafíos regionales en aspectos como innovación, educación e inclusión social.



Uno de los puntos claves que se debatieron en la V Reunión Extraordinaria de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación a mediados de semana, fue la Declaración de Santo Domingo, un documento que integrará los principales asuntos de interés para Iberoamérica, entre ellos, la seguridad regional, el abastecimiento alimentario, la transformación digital, entre otros aspectos de concertación.





En esas sesiones de trabajo debatieron los 22 representantes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.Además, asistió el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, su adjunto, Marcos Pinta Gama, y una comitiva del país anfitrión que encabezó el viceministro de Política Exterior Multilateral y coordinador Nacional de Dominicana, Rubén Silié; junto a la viceministra de Cooperación Internacional y responsable de Cooperación, Olaya Dotel.Desde el pasado miércoles se han realizado varias actividades vinculadas a la Cumbre. Una de ellas fue la presentación del III Informe del Observatorio La Rábida sobre "Sistemas alimentarios y cambio climático en Iberoamérica".Entre otras cosas, el jueves se presentó el informe Sur-Sur y Triangular en Iberomaérica 2022; se realizó el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano; así como la entrega del documento "Perspectivas económicas de América Latina 2022: hacia una transición verde y justa".En esas actividades complementarias a la Cumbre, participó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que promueve el desarrollo económico y social de la región.Para este viernes, está prevista la presentación de los logros del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las personas con discapacidad (PID) y la reunión de cancilleres del bloque, que terminarán de finiquitar los asuntos de alto nivel que tratarán los jefes de Estado y de Gobierno, el sábado 25, cuando se efectúe la Cumbre Presidencial.La cita, que también incluye reuniones de alto nivel entre las distintas delegaciones, tiene pautada la sesión de los jefes de Estado y de Gobierno para las 9:30 de la mañana, hora de Santo Domingo, y se realizará en dos momentos. Al final se emitirá la Declaración de la Cumbre.De acuerdo al programa oficial de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se efectuará bajo el lema "Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible", las 22 naciones reunidas en Santo Domingo adoptarán "cuatro instrumentos" para fijar su posición y plantear soluciones con respecto a "algunos de los principales retos que enfrenta la región".El primero de estos documentos es la Carta Medioambiental Iberoamericana, que pretende consolidar "la visión compartida frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y establece lineamientos para orientar normativas y políticas públicas en estas materias".El segundo texto, es la Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana, que busca colocar a las personas "en el centro de la transformación digital inclusiva, atender las brechas existentes y evitar nuevas. Además, "promueve principios que los Estados deben tener a la vista" para "implementar las legislaciones nacionales y poner en marcha políticas públicas".El tercero tema es "la Estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria". Con esto se propone "aumentar el comercio intrarregional y el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, consolidar la agricultura familiar, expandir el acceso a financiamiento para transformar los sistemas agroalimentarios y fortalecer la infraestructura digital rural".El cuarto, y último punto, es el Comunicado Especial sobre Arquitectura Financiera Internacional, que "sistematiza una propuesta para avanzar hacia un sistema financiero internacional más justo, inclusivo y flexible, que permita a los países iberoamericanos afrontar de mejor manera los procesos de recuperación post pandemia, de transición energética, de adaptación climática y de lucha contra la desigualdad".El ministro de Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, informó el pasado lunes en rueda de prensa que hasta ese momento habían confirmado su participación 14 presidentes, dos vicepresidentes, dos primeros ministros y 22 cancilleres. Sin embargo, no reveló la lista de los mandatarios.Además del presidente dominicano, Luis Abinader, anfitrión del evento, uno de los primeros mandatarios en confirmar su asistencia a la Cumbre fue el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, país que asumirá por primera vez la Presidencia Pro-Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2023-2024.Los primeros en viajar a Santo Domingo fueron el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien llegó el miércoles para realizar un encuentro bilateral con su par dominicano, y luego sumarse a la Cumbre. Ese mismo día arribó la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.También confirmó su asistencia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien va junto a su canciller, Álvaro Leyva Durán. Bogotá planteará en la Cumbre crear "economías más sostenibles, fuertes y resilientes que ayuden a mitigar la desigualdad, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y el cambio climático".Por su parte, el titular de Chile, Gabriel Boric, irá al evento entre el 23 y 26 de marzo. En un comunicado, la Presidencia chilena detalló que el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con su par dominicano, el uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el español, Pedro Sánchez. Por Paraguay se confirmó al presidente Mario Abdo Benítez y su canciller, Julio César Arriola.España irá con el rey Felipe VI, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La cancillería española informó que aprovecharán su presidencia europea "para reforzar los lazos" con América Latina y el Caribe. De igual forma se confirmó la asistencia el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.De momento, hay al menos tres países latinoamericanos que confirmaron que sus presidentes no acudirán a la cita: Guatemala, México y Perú. El Gobierno de Guatemala anunció que su delegación la encabezará el canciller Mario Búcaro Flores, quien asistirá en representación del presidente Alejandro Giammattei.Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya había informado la semana pasada que no irá a la Cumbre. Medios mexicanos reseñaron que tampoco acudiría el canciller Marcelo Ebrard y en su lugar viajaría el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.De igual forma, no asistirá la cuestionada mandataria interina de Perú, Dina Boluarte. En su lugar viajará la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien tendría previsto realizar varios encuentros bilaterales.Una posible ausencia sería la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien realizará una visita oficial a China prevista entre el 26 al 31 de marzo, lo que hace presumir que no podrá asistir a la Cumbre en Santo Domingo.