(VIDEO) Gabriel Boric llama "dictador" a Daniel Ortega tras el retiro de la nacionalidad a cientos de opositores

20-02-23.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó contundentemente la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de retirarle la nacionalidad a cientos de opositores. El pronunciamiento Boric contrasta con el de otros mandatarios de la región debido a su mención directa a Ortega como "dictador". Según analistas, la posición del mandatario chileno puede marcar un punto de inflexión en las reacciones de los Gobiernos regionales.



En las últimas semanas, el régimen autocrático de Nicaragua le ha quitado la nacionalidad a cientos los opositores del Gobierno y los ha expulsado del país. Este domingo 19 de febrero, Ortega recibió una crítica directa por parte de Gabriel Boric, presidente chileno.



Boric retuiteó una publicación de la poetisa Gioconda Belli, una de las más recientes afectadas por las nuevas medidas del partido oficialista, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El pasado 16 de febrero, a ella y a otras 93 personas se les fue retirada la ciudadanía.





"Un saludo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense", dijo el mandatario mencionando a otros disidentes. "No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto", concluyó.Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los afectados. Sergio Ramírez, escritor y premio Cervantes 2017, agradeció el apoyo del mandatario. "Muchas gracias presidente Gabriel Boric por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua. Un abrazo", subrayó.Por su parte, Belli rompió su pasaporte este domingo, frente a las cámaras de la televisión nacional española. "Este papel (…) no me hace a mí nicaragüense", dijo blandiendo el documento y cortándolo posteriormente. "Cuando la historia haya olvidado estos tiranos, yo todavía voy a estar en los libros como poeta nicaragüense", aseveró.Al menos 316 personas han sido despojadas de su nacionalidad en los últimos días. Todos tienen como factor común haber criticado al Gobierno de Daniel Ortega por la violación de los derechos humanos en dicho país.La coherencia de Boric "con sus convicciones personales""Más que una postura, lo que hace Boric es ser coherente con sus convicciones personales", afirmó desde Chile el analista político Guillermo Holzmann para France 24. Estas creencias son las mismas que lo acompañaron desde que era candidato presidencial. Una carrera política en la que, según Holzmann, también ha denunciado que "en Venezuela se violan los derechos humanos".Tal como afirma el analista política, la posición de Boric marca un punto de inflexión dentro del progresismo latinoamericano con respecto a la postura sobre las últimas recientes medidas de Ortega. Esto, asegura, "deberá llevar a un debate" o incluso "a un cambio de posición" en los gobiernos de la región.El analista subrayó, además, que varios mandatarios de "han preferido (…) tener una visión mucho más ideológica y más concreta, más allá de las convicciones o del discurso que ellos tienen respecto a los derechos humanos".Un contundente señalamiento en medio de la ambigüedad suramericanaTras el anuncio de Boric, Chile se convierte en el único país latinoamericano y progresista que ha criticado directamente a Ortega. Un pronunciamiento que cobra relevancia en medio de una ambigüedad diplomática regional.De hecho, su canciller, Antonia Urrejola, ya había dado muestras de la postura chilena. El jueves pasado condenó el proceder del FSLN. "Nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia", afirmó la funcionaria.El señalamiento contrasta con el de varios países latinoamericanos, como el de Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que estaba siguiendo con preocupación "la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023".Un tono similar fue el adoptado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En un comunicado aseguró que el país "se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos" de los expatriados, "incluido sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de una manera arbitraria".Desde el hemisferio norte del continente, Estados Unidos, el 16 de febrero el secretario de Estado, Antony Blinken, condenó la decisión del Gobierno de Ortega de quitarle la nacionalidad a "94 de sus ciudadanos y la revocatoria de la ciudadanía de los 222 presos políticos liberados la semana pasada".

France24 con medios locales y EFE

Noticia Relacionada: ►Escritora Gioconda Belli tras ser despojada de su nacionalidad: "Daniel Ortega no es de izquierda; es un fascista"