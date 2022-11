Chile: Gobierno y camioneros llegan a un acuerdo, se congela aumento del combustible

Paro de camioneros en Chile por aumento del combustible Credito: TeleSur

28 de noviembre de 2022.- El Gobierno de Chile y gremios de camioneros llegaron a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones, informa la prensa local.



Entre quienes firmaron el acuerdo se encuentran la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que consiguieron el congelamiento del precio del combustible por cuatro meses, además de la designación de un fiscal exclusivo por región para investigar los delitos contra camioneros y la habilitación de zonas de descanso seguras a lo largo del país.



Sin embargo, las paralizaciones continuarán por parte de otros gremios que no se sumaron al pacto, principalmente el movimiento denominado 'Fuerza del Norte'. El presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, amenazó con un bloqueo total del país en caso de que el Ejecutivo acuerde una solución al paro con la CNTC.



Por su parte, los gremios que llegaron al acuerdo señalaron no estar conformes, debido a que pedían la rebaja de un 30 % en el precio de los combustibles, una exigencia que el Gobierno no estuvo dispuesto a conceder. No obstante, sus bases decidieron aceptar las condiciones ofrecidas por el Ejecutivo.



"Nunca quisimos que se llegara a este punto"



"Como CNTC, consideramos que se trata de un importante avance en el petitorio de nuestras demandas, y continuaremos trabajando para que estas medidas se cumplan y se implementen en los plazos establecidos con la autoridad. Nosotros nunca quisimos ni buscamos que se llegara a este punto, y este acuerdo confirma nuestra permanente disposición a alcanzar acuerdos", indicaron desde la entidad gremial.



"Decidimos responsablemente levantar esta manifestación [...] no por temor a los gobiernos ni a las querellas, sino única y exclusivamente porque creemos que hay que hacer un beneficio a aquellos pequeños exportadores que quieren mandar su fruta al extranjero", dijo el presidente de Fedequinta, Iván Mateluna.



"De tres puntos relevantes para nosotros, se lograron dos, por lo menos, creemos que eso a las bases los satisficieron [...] entendemos que el Estado está haciendo un gran esfuerzo", agregó.