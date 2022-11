(VIDEO) Ucrania niega que su ejército haya ejecutado a prisioneros. Los soldados rusos "hicieron ver que se rendían”

21-11-22.-La comisión del Parlamento ucraniano sobre derechos humanos negó este domingo (20.11.2022) que el ejército ucraniano haya ejecutado a prisioneros rusos de guerra, como denunció Rusia hace dos días.El mediador Dmytro Lubinets dijo que los "extractos de video" presentados por Moscú como prueba muestran en realidad a soldados que "hicieron ver que se rendían”, por lo que "cometieron un crimen de guerra al disparar contra las fuerzas ucranianas".Según Lubinets, esos soldados muertos "no pueden considerarse como prisioneros de guerra" y sostuvo que "aquellos que utilizan la protección internacional para matar deben ser castigados".En los últimos días, circuló en redes sociales rusas un video en que aparentemente se veía a soldados rusos rendidos a los que obligaban a tumbarse y se oían disparos. También circularon otras imágenes en que se veía decenas de cuerpos y una gran mancha de sangre.La ONU alertó esta semana que muchos prisioneros de guerra capturados por las fuerzas rusas y ucranianas están siendo torturados y dijo haber recibido "denuncias creíbles" de ejecuciones sumarias de prisioneros rusos.Según la experta en juicios de crímenes de guerra de la Universidad de Utrecht, Iva Vukusic, la definición o no de este hecho como crimen de guerra dependerá de si los soldados rusos murieron en un acto de guerra o fruto de una ejecución.Sin embargo, en declaraciones a The New York Times, afirmó que «es muy posible que, si el soldado que disparó no hubiera disparado, todos los demás habrían sido capturados como prisioneros de guerra y habrían sobrevivido».*Con información de afp/ukrainian news agency/web