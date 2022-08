(VIDEO) Paraguay: Ex-presidente Fernando Luego fue operado y su condición es delicada pero estable

El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo fue operado en las últimas horas por el ACV que ayer padeció y por el cual aún permanece en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Según se informó oficialmente, la cirugía logró reparar la zona donde se detectó un sangrado aunque resta una intervención más.



El estado de salud del referente de la Concertación para un Nuevo Paraguay, la coalición opositora que cuenta con chances de llegar al gobierno el año próximo, sigue siendo delicado pero “por lo menos se pudo superar esta primera parte”, destacó Esperanza Martínez, precandidata a presidenta por esa fuerza política.



“Se logró drenar el hematoma y el sangrado que tenía, y cauterizar todas las zonas” donde se le detectó el problema. “Le dejaron un drenaje y en este momento ya está en sala de terapia, estable pero con pronóstico reservado”, precisó la mujer que hizo de vocera sobre el estado de salud del ex mandatario y actual senador.



Lugo, de 71 años, sufrió ayer un accidente cerebrovascular (ACV) por el que fue internado de urgencia en una clínica de Asunción. Por su gravedad, permaneció en coma inducido hasta tanto pudiera ser intervenido, informó su médico, el también senador Jorge Querey.



«El sangrado en el cerebro ha aumentado, esta lesión está dentro y tiene una expansión. Ese sangrado tenemos que pararlo de alguna manera y vamos a tratar a través de un procedimiento endovascular», explicó anoche.



El problema de salud de Lugo y la operación que le realizaron



La operación fue realizada con éxito en las últimas horas. No obstante, el cateterismo previsto no se pudo realizar por el momento debido a las secuelas de la misma operación.



“No se pudo terminar el proceso endovascular a través del catéter porque tenía un hematoma y no se descomprimía la zona en que está”, explicó Esperanza Martínez.



Según informaron los médicos, el origen del problema fue “una malformación congénita” que se agravó y produjo tanto el sangrado como el hematoma que comprime el ingreso hasta el lugar donde se originó el ACV.



Lugo continúa en estado grave aunque no se podía realizar ningún pronóstico certero puesto que continúa expuesto a eventuales complicaciones.



Según se informó, el ACV no tuvo nada que ver con el cáncer que al ex obispo se le había detectado en 2010 y por el cual fue operado dos años después.



Lugo gobernó Paraguay entre 2008 y 2012. Fue hasta ahora el único mandatario que no pertenece al derechista Partido Colorado desde que esa fuerza política asumió el poder en 1954, primero bajo la dictadura de Alfredo Stroessner y luego a partir de 1989 en democracia.



Fue destituido de la presidencia en junio de 2012, nueve meses antes de las elecciones presidenciales, mediante un golpe de Estado institucional concretado a través de un controvertido juicio político en el Congreso por supuesto mal desempeño de sus funciones.