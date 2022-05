Israel reveló a EEUU que había asesinado a un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní

El coronel de la Guardia Revolucionaria iraní Sayyad Khodaei Credito: Web

26-05-22.-Israel informó a Estados Unidos de que fue el responsable de la muerte del coronel de la Guardia Revolucionaria iraní Sayyad Khodaei , asesinado el domingo con cinco disparos cuando se encontraba en su coche en la puerta de su casa en Teherán, según el diario The New York Times, que cita a un funcionario de los servicios de inteligencia.



El diario explica que los israelíes aseguraron que el asesinato es "una advertencia a Irán para que detenga las operaciones de un grupo encubierto dentro de la fuerza Quds, conocido como Unidad 840" y cuya existencia no ha sido reconocida por Teherán.



El NYT apunta que la Unidad 840 está encargada de secuestros y asesinatos de extranjeros en todo el mundo, incluidos civiles y funcionarios israelíes, según el Gobierno israelí, militares y funcionarios de inteligencia.



El coronel era el vicecomandante de esta unidad y estaba involucrado en la planificación de operaciones más allá de las fronteras iraníes, según la versión israelí recogida por el New York Times a través de su fuente.



El pasado martes, miles de personas participaron en el funeral de Khodaei entre llamadas a la venganza.



Khodaei fue asesinado el domingo con cinco disparos cuando se encontraba en su coche en la puerta de su casa en Teherán, una acción llevada a cabo por dos personas que viajaban en una motocicleta y que se dieron a la fuga.



Khodaei había luchado en Siria como parte de la Fuerza Quds, cuerpo responsable de las operaciones en suelo extranjero de los Guardianes de la Revolución iraní.



El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Salamí, aseguró el mismo martes que la venganza de Irán sería “dura”.



El responsable del cuerpo de élite afirmó que “todo el mundo sabe que la Guardia Revolucionaria venga la sangre de los suyos”.



El presidente del país, Ebrahim Raisí, ya prometió venganza por la muerte del coronel el lunes.



"No tengo dudas de que la venganza de este mártir es inevitable", dijo Raisí en declaraciones a los medios.



Irán ha acusado del asesinato a la "arrogancia mundial”, término usado para Estados Unidos, pero también a sus aliados, como Israel.



En el pasado Irán ha acusado a Israel de llevar a cabo asesinatos contra miembros de sus fuerzas de seguridad y científicos nucleares, además de tratar de sabotear instalaciones iraníes.



El asesinato se ha producido cuando las negociaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 tomaban impulso tras el impasse en las conversaciones desde mediados de marzo.



De hecho, uno de los obstáculos del acuerdo es la insistencia de Irán de que Estados Unidos levante las sanciones que pesan sobre la Guardia Revolucionaria, organización a la que pertenecía el coronel asesinado.

