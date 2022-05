La Comunidad del Caribe "Caricom" reitera su solicitud de una Cumbre de las Américas inclusiva con total participación

La Comunidad del Caribe (Caricom) condena la decisión arbitraria de Estados Unidos, como anfitrión, de excluir a varios países de la IX Cumbre de las Américas.

Mediante un comunicado divulgado el miércoles en su página web, el ente de 15 miembros rechazó la polémica idea de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cita regional que se celebrará en junio en Los Ángeles (California).

En su comunicado, los Estados miembros de Caricom exigieron además el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene impuesto EE.UU. contra Cuba durante seis décadas.

Los territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom) pidieron que la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio, sea un encuentro inclusivo que reúna a todos los países del hemisferio.

Caricom divulga este miércoles en su dirección de internet un comunicado sobre la vigesimoquinta reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR, en inglés) de esa organización en el que se hace referencia a la cita de Los Ángeles.



La polémica sobre un hipotético boicot de algunos territorios de Caricom a la reunión de la ciudad californiana tiene como origen la negativa de EEUU a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que se trata de "países que no respetan la democracia".



El comunicado indica que en la reunión del COFCOR, que se celebró de forma virtual el pasado día 18, los ministros de los países del Caricom pidieron que la IX Cumbre de las Américas sea inclusiva, lo que, como indicaron ,se conseguirá asegurando la participación de todos los países del hemisferio.



"Los ministros también pidieron que la Cumbre sea inclusiva asegurando la participación de todos los países del hemisferio", precisa el comunicado sobre lo acordado respecto a la postura del grupo regional de cara al encuentro de Los Ángeles



El comunicado sobre el COFCOR señala además que las relaciones entre el Caricom y Estados Unidos se han revitalizado con una serie de reuniones de alto nivel entre las dos partes, incluido el diálogo mantenido con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.



Esta se reunió el pasado 29 de abril en Washington con los líderes del Caricom para estrechar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático, entre otros temas.



El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se pronunció el pasado lunes sobre el asunto para señalar que los países del Caricom no han alcanzado aún un consenso sobre su presencia en la IX Cumbre de las Américas.



Rowley dijo que a pesar de última reunión de representantes de Caricom para acercar posturas no se tomó una decisión final, aunque admitió que hay interés general por parte de la mayoría de los países de la organización por que la cita sea un éxito.



"Como representante de Trinidad y Tobago asistiré a la cumbre y espero que, si no todos, la mayoría de mis colegas de Caricom estén allí. Tenemos asuntos importantes en los que involucrar a Estados Unidos", sostuvo Rowley.



El presidente de Guyana, Irfaan Ali, es otro de los líderes regionales que confirmó que asistirá a la cumbre.



El presidente de Caricom y primer ministro de Belice, John Briceño, reconoció que Washington está presionando para que la organización regional apoye plenamente la cumbre.



El Departamento de Estado de EEUU confirmó que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que "no respetan la democracia".



Esta será la primera vez que Estados Unidos organice la Cumbre de las Américas, que se celebra cada tres o cuatro años, desde la edición original en Miami en 1994.



