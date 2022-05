Biden: EEUU intervendrá si China intenta invadir Taiwán

Credito: Web

23-05-22.-El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dijo este lunes (23.05.2022) que si China intenta invadir Taiwán, Estados Unidos intervendrá militarmente. Asimismo, sostuvo que Rusia debe pagar un precio a largo plazo por el ataque lanzado contra Ucrania, porque de otra manera se podría generar un escenario propicio para que Pekín intentara apoderarse de la isla.



"Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la postura de 'una sola China', pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán", dijo Biden al ser consultado por esta posibilidad durante una comparecencia ante los medios en el marco de su visita a Japón. Y respecto a la posibilidad de intervenir en dicho escenario, el mandatario respondió "sí, nos hemos comprometido a ello”.



China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país, por la fuerza si necesario. Biden aseguró que esa lógica muestra que el régimen comunista "coquetea con el peligro al volar muy bajo y con otras maniobras”. El tema de Taiwán salió a discusión en el marco de los comentarios más duros que ha emitido el presidente de EE.UU. sobre la guerra en Ucrania.



"Pagar un precio”

Rusia "tiene que pagar un precio a largo plazo" por su "barbarie en Ucrania", dijo Biden. "Y esto no solamente se aplica a Ucrania" agregó, en momentos en que China observa que la presión de Occidente se mantiene sobre Moscú. "¿Qué señal envía todo esto a China sobre cualquier intento de tomar Taiwán por la fuerza?", se preguntó Biden.



Biden abordó la situación de Taiwán con el primer ministro nipón, Fumio Kishida, durante la cumbre celebrada en Tokio, que estuvo centrada en estrechar la cooperación ante los desafíos que presentan China o Corea del Norte en la región. Ambos prometieron que reforzarán su colaboración frente al "comportamiento cada vez más coercitivo de China". "La invasión de Ucrania nos ha llevado a reafirmar este compromiso para que no haya ningún intento unilateral de este tipo en la región", dijo el primer ministro japonés.



Poco después, la Casa Blanca recalcó que no existe cambio alguno en la política de Estados Unidos hacia Taiwán. "Como dijo el presidente, esto no ha cambiado, él reiteró nuestra política de ‘Una China' y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.También repitió nuestro compromiso de proveer a Taiwán de medios militares para que se pueda defender”, dijo un alto funcionario.



*^Con información de EFE, Reuters, AFP