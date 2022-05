EEUU retira a ETA de su lista de "organizaciones terroristas extranjeras"

Credito: Web

20-05-22.-Estados Unidos eliminó el viernes de su lista negra de "organizaciones terroristas extranjeras" a cinco grupos extremistas, entre ellos el movimiento separatista vasco ETA, disuelto hace cuatro años, aunque dijo que seguirán siendo considerados "entidades terroristas globales".



Fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco) cometió numerosos atentados, asesinatos y secuestros en España y Francia, y se la responsabiliza de más de 850 muertes. En mayo de 2018, ocho años después de haber declarado un alto el fuego, anunció su disolución definitiva, citó AFP.



Además de ETA, fueron eliminados de la lista el grupo extremista judío Kahane Chai, vinculado al difunto rabino Meir Kahane, y la organización yihadista palestina Mujahidin Shura Council en Jerusalén.



Los otros son Aum Shinrikyo (Verdad Suprema de Aum), la secta japonesa cuyos miembros llevaron a cabo el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, y el grupo islamista egipcio Jamaa islamiya, otrora dirigido por el "jeque ciego" Omar Abdel Rahman, muerto en prisión en Estados Unidos.



La inclusión en 1997 de estos grupos en la lista de "organizaciones terroristas extranjeras" había permitido a Washington imponerles sanciones draconianas, en particular financieras.



Pero la revisión periódica exigida por la ley estadounidense determinó que estos movimientos "ya no están involucrados en terrorismo ni en actividades terroristas, y ya no tienen la capacidad o la intención de hacerlo", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.



"Estas revocaciones no buscan pasar por alto o excusar los actos terroristas en los que cada uno de estos grupos participó anteriormente o el daño que las organizaciones causaron a sus víctimas, sino más bien reconocer el éxito que han tenido Egipto, Israel, Japón y España para desactivar la amenaza del terrorismo mediante estos grupos", agregó.



La eliminación de estos grupos de la lista negra del Departamento de Estado no supone que queden blanqueadas en Estados Unidos.



Las cinco siguen siendo designadas como "entidades terroristas globales" (SDGT, por sus siglas en inglés), lo que permite que el gobierno estadounidense continúe reteniendo los activos incautados y controle otros vinculados a los grupos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 327 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)