Lula Da Silva: «Zelenski se comporta como si participara en un espectáculo"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, considera que el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, «quería la guerra» con Rusia y que se «está avivando el odio» contra el mandatario Vladímir Putin.



«Él [Zelenski] quería la guerra. Si él no quisiese la guerra habría negociado un poco más. Es así. Yo critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México y dije que fue un error la invasión«, comentó el líder del Partido de los Trabajadores en una entrevista con la revista Time, de la que es portada y que lleva como título ‘El segundo acto de Lula’.



Respecto al mandatario ucraniano, comentó: «A veces me quedo viendo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos, ¿sabe? Este tipo es tan responsable como Putin. Porque una guerra no tiene un solo culpable«.



Lula destacó que el comportamiento del presidente ucraniano es «un poco extraño». «Parece que forma parte de un espectáculo. Es decir, aparece en la televisión por la mañana, por la tarde, por la noche, aparece en el Parlamento inglés, en el Parlamento alemán, en el Parlamento francés como si estuviera haciendo campaña. Necesitaba estar más preocupado por la mesa de negociaciones«, agregó.



El exmandatario, quien el 7 de mayo se inscribirá como candidato a las elecciones presidenciales del próximo octubre, comentó que «las personas están estimulando el odio contra Putin». «¡Eso no va a resolver nada! Es necesario fomentar un acuerdo, pero hay un estímulo [a la confrontación]», destacó.u



«Están alentando a este tipo [Zelenski] y luego piensa que es la cereza en su pastel. Deberíamos tener una conversación seria: ‘Vale, eras un buen comediante. Pero no hagamos una guerra para que aparezcas en la televisión’. Y deberíamos decirle a Putin: ‘Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. ¡Hablemos!'», dijo en ese contexto.



Asimismo, criticó al presidente de EE.UU., Joe Biden, por no «haber tomado la decisión correcta». «EE.UU. tiene un peso muy grande y podría evitar eso [el conflicto], no alentarlo. Podría haber dicho más, podría haber participado más, Biden podría haber tomado un avión y aterrizado en Moscú para hablar con Putin. Esta es la actitud que se espera de un líder», añadió.



En el marco de la entrevista, Lula destacó que «EE.UU. y la UE también son culpables». «¿Cuál fue el motivo de la invasión a Ucrania? ¿La OTAN? Entonces EE.UU. y Europa deberían haber dicho: ‘Ucrania no se unirá a la OTAN’. Esto habría resuelto el problema», afirmó, agregando que la UE podría haber señalado que «ahora no es el momento para Ucrania para unirse» al bloque comunitario. «No tenían que fomentar la confrontación», sostuvo.



En su opinión, hubo «pocas conversaciones» para resolver las discrepancias. «Si quieres la paz, tienes que tener paciencia. Podrían haberse sentado en una mesa de negociaciones durante 10, 15, 20 días, todo el mes, tratando de encontrar una solución», afirmó, haciendo hincapié en que «el diálogo solo funciona cuando se toma en serio».



Lula, de 76 años, consideró que es «urgente y necesario» crear una nueva gobernanza mundial. «La ONU de hoy no representa más nada, no es tomada en serio por los gobernantes», señaló.



«Nunca renuncié a la política»

En otra parte de la entrevista, que fue realizada en marzo, pero publicada ahora, Lula afirma que quedó «muy preocupado» cuando EE.UU. y la Unión Europea reconocieron como presidente de Venezuela a Juan Guaidó.



«No se puede jugar con la democracia. Guaidó para ser presidente de Venezuela tendría que ser elegido», opinó.