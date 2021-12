Pedro Castillo designó a nuevo embajador del Perú en Venezuela

Librado Orozco Zapata, nuevo embajador del Perú en Venezuela Credito: Web

07-12-21.-El gobierno de Perú, presidido por Pedro Castillo, designó este martes 7 de diciembre, Librado Augusto Orozco Zapata como embajador de la nación andina en Venezuela, luego que a mediados de octubre se dejara sin efecto el nombramiento de Richard Rojas García como jefe de la legación de ese país en nuestro territorio, después de que una resolución judicial ordenó que se impida su salida del país durante seis meses.



La designación de Orozco Zapata fue firmada por el mismo Castillo y por el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. En el documento también nombraron a Venezuela como «República Bolivariana», lo que representa un amplio reconocimiento a la administración de Nicolás Maduro tras cuatro años del desconocimiento por parte del gobierno peruano a la figura del mandatario venezolano.



Librado Augusto Orozco Zapata es embajador en el Servicio Diplomático del Perú. Cursó estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. También cuenta con un postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford.



Ha servido en las Embajadas del Perú en la ex Unión Soviética y la posterior Federación de Rusia, así como también en El Salvador; cargo en el que estuvo desde 2018.



Esta designación ocurre cuando el Congreso de Perú está por decidir si admite o no la moción de vacancia contra Pedro Castillo y mientras realiza una interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la supuesta filtración de la última evaluación a los docentes.



Gallardo deberá responder unas 10 preguntas ante el Pleno del Congreso peruano y si no aclaran las dudas de los legisladores, ellos pueden impulsar una moción de censura contra Gallardo, que, de aprobarse con 66 votos mínimos, lo obligaría a dejar el cargo.



*Con información de El Comercio / Expreso / Gestión / RPP