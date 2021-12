Experta advierte: La próxima pandemia podría ser peor

6 de Diciembre - Una de las expertas detrás de la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra COVID-19 advirtió que la próxima pandemia podría ser más contagiosa y letal si no se destinan más recursos a investigación y medidas de prevención.



Según extractos de un discurso que pronunciará el lunes, Sarah Gilbert advirtió que los avances logrados en la lucha contra patógenos mundiales "no deben perderse" por el costo de la lucha contra la pandemia actual.



"Ésta no será la última vez que un virus amenazará nuestras vidas y nuestras fuentes de subsistencia", expresó Gilbert.



"La verdad es que la próxima podría ser peor. Podría ser más contagiosa, o más letal, o ambas", añadió.



Gilbert tenía programado formular las declaraciones en la conferencia anual en honor a Richard Dimbleby, quien fue presentador de la BBC, corresponsal de guerra y pionero de la televisión en Gran Bretaña. En la conferencia hablan destacadas figuras de gobierno, las ciencias y las empresas de Gran Bretaña.