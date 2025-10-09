Venezuela ratifica su compromiso ante la OPEP de mantener un mercado equitativo y justo

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó por videoconferencia en la 62ª Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y OPEP+, donde las autoridades revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros que participan en la declaración de cooperación.

Se pudo conocer, que durante este encuentro, se evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025, así como la supervisión del cumplimiento de los ajustes de producción acordados en la trigésima octava reunión ministerial de la OPEP y de los países miembros de la OPEP+.

Es así, como Venezuela reafirma su compromiso ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo de mantener, a pesar de las tensiones comerciales, los desafíos geopolíticos y las sanciones, un mercado del crudo equitativo y justo, que beneficie a los pueblos del mundo y se adapte a la transición energética.

Vale acotar, que la República Bolivariana de Venezuela, se declara comprometida con la estabilidad y el equilibrio del mercado energético global, y como miembro fundador de la OPEP, reafirma su activa participación en la defensa de la soberanía y la concertación en el ámbito petrolero, especialmente ante las incertidumbres de la economía internacional.