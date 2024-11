Renuncia representante de Petro en directiva de Monómeros en protesta por la privatización

11-11-24.-Con la salida de Rodrigo Ramírez, el gobierno de Gustavo Petro deja de participar en la directiva de Monómeros. El renunciante Rodrigo Ramírez niega que el Ejecutivo colombiano haya participado en el proceso de venta de la empresa.

El malestar en Colombia crece por la posible venta de la petroquímica Monómeros, propiedad del Estado venezolano, pero que es una empresa estratégica para el vecino país.

Luego de que el presidente Gustavo Petro publicara una carta donde le pide a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que no venda la empresa, la situación se complica por la renuncia de un directivo representante del Ejecutivo colombiano en Monómeros.



El director Rodrigo Ramírez dejó Monómeros por «diferencias irreconciliables» con la manera como se está llevando a cabo el proceso de «privatización» de la empresa.

"Debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros S. A., en la que el Gobierno colombiano no fue partícipe, he presentado mi carta de renuncia ante los directivos de Monómeros S.A. y he comunicado la decisión del Gobierno colombiano de dejar su participación en la junta directiva de esta empresa", expresó Ramírez en su mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro y citado por el portal argentino Infobae.

La salida del directivo se produce tras las tensiones generadas por la posible venta de Monómeros S. A., que ha sido objeto de una discusión nacional e internacional en los últimos meses.

Monómeros, una empresa que juega un papel crucial en la producción y distribución de insumos agrícolas en Colombia y Venezuela, ha sido un tema de especial preocupación para el presidente Gustavo Petro, firme opositor a la privatización de la compañía, señala el portal.

https://twitter.com/RodrigoDDHH/status/1855299154077274320

https://twitter.com/petrogustavo/status/1855296080646181170

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno venezolano no ha reaccionado públicamente a la publicación de la carta del presidente colombiano en la red social X.

La renuncia del director Rodrigo Ramírez, representante en la directiva de Monómeros, es un punto de inflexión que agrava la situación en un contexto donde ya las relaciones entre ambos países se habían tensado, a raíz de las elecciones presidenciales venezolanas de julio.

Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia marchan a buen paso y con incremento del intercambio que, según estima el presidente de la junta directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, podría superar los 1.000 millones de dólares al cierre del año.