El presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas señaló que "el enemigo salvaje que tiene Venezuela es la ExxonMobil"

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas, Alejandro Terán, señaló este lunes que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantiene su producción de hidrocarburos en un ascenso sostenido y constante, lo cual posicionará a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos, así como el principal proveedor de gas del mundo.

Terán Martínez, quien fue entrevistado en Venezolana de Televisión (VTV), tachó a las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Shell como los “enemigos salvajes” del país. El empresario considera que actualmente se trata de una guerra de empresas energéticas.

“No es una guerra de gobiernos, aquí están los que pagan los lobbies, los que financian las campañas, los que dan el dinero para acabar con el productor venezolano” y advirtió que como no negocian con Venezuela, se dedican a destruirla a través de la neutralización de la producción petrolera venezolana, sentenció.

“Brasil apuesta a que Guyana se reactive. No es Lula, es Shell y British Petroleum a quien no le conviene que Venezuela entre a los Brics, que son las que manejan las plataformas petroleras brasileras, no a Lula. Es Total y ENI las que están peleando allí. No es la primera empresa de ingeniería del mundo, es la Shell; no era Sadán Husein, era la Halliburton del vicepresidente de Estados Unidos; no es Venezuela, sino es el litio que quiere Elon Musk. Es por ello que es momento de resetear Pdvsa, hasta ahora hemos cambiado espejitos por oro”, sentenció el representante de las empresas petroleras de Texas.

“Hoy reconozco que Chávez era quien estaba claro, no la oposición, incluso ni el mismo chavismo estaba claro en ese momento”, dijo. “Hago un mea culpa, por no haberlo entendido en ese momento” -acotó. Recordó que Chávez planteó en su momento sendos proyectos como el desarrollo del eje Orinoco-Apúre, el gasoducto del Sur, el oleoducto del Pacífico, el desarrollo del gas en la plataforma deltana y aún estamos quemando el gas. “Chávez se anticipó 20 años antes”, sentenció e insistió en que se siguen imponiendo los intereses de las grandes corporaciones energéticas.

El empresario insiste en que a las grandes petroleras no les conviene que Venezuela, con su capacidad instalada de 4 millones 200 mil barriles, se integre al bloque geopolítico de los Brics. “A los competidores que tenemos al lado, como a a Exxon Mobile en Guyana, tampoco les conviene, no es Lula, no es Brasil”, insistió.

En cuanto a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el sector petrolero venezolano, recordó que los empresarios petroleros de Texas, los operadores latinoamericanos, se afectaron severamente tras las sanciones impuestas por EEUU, así como por el robo de Citgo. Sin embargo, recordó que ante este panorama, han sido “críticos severos de toda esta política energética equivocada de los últimos 120 años que ha tenido Estados Unidos hacia Venezuela y hacia el mundo”.

Cuidar la fórmula secreta

A juicio de Terán, tras la compra de Citgo por parte de Venezuela, se comete uno de los errores más graves al entregar el secreto industrial de Pdvsa, “mientras Venezuela estuvo sometida o vendía su estrategia de mercado”.

Recordó que cuando Chávez decide revisar la estrategia de Citgo, empezó la discusión con la Exxon Mobile y el presidente Trump. También influyó la entrada al juego de funcionarios de Pdvsa “que se prestaron a esa conspiración, porque no se justifica que por ejemplo, tras producir 3 millones 200 mil barriles de barriles y no tenía plan de tubos y se importaban desde Argentina, tras la venta de Sidor. Esas cosas son incoherentes”, dijo.

Terán considera que la vicepresidenta Rodríguez lo ha entendido muy bien y está colocando soldados sólidos al frente de la industria, “pero lamentablemente esta es una batalla energética en la cual, actualmente nuestros oficiales están con la competencia. Hay más de 4.000 operadores venezolanos registrados en la industria petrolera norteamericana, entrenados acá, que conocen los secretos de la industria venezolana en el mundo. Somos demasiados permisivos, debemos ser más celosos con nuestra industria”, expresó.

Destacó que los iraníes en 40 años protegieron su industria, su tecnología y han logrado mantenerse en la Opep con sus 3.200.000 barriles en la Opep “a punta de bombas serias, lo cual no ha sido fácil”.

Frente a este escenario, el nuevo reseteo de Pdvsa va de la mano con compradores y proveedores serios, para enfrentar salvajemente las sanciones y la expropiación de Citgo. “Trump reconoció que se metió un autogol con las sanciones contra Venezuela y no sabe cómo resolverlo”, insistió.

“Tenemos que ser más celosos con los procedimientos y más cautelosos con las estrategias de mercado de la industria petrolera y entender por qué la ExxonMobile está en Guyana, es necesario entender dónde estamos parados, porque Venezuela puede estar en 5 años produciendo 6 millones de barriles diario”, destacó.

Finalmente, ante los comicios estadounidenses, Terán estima que gane quien gane, la política hacia Venezuela “es el cambio y flexibilización de las sanciones, porque si no, nuevamente es un tiro en la pierna de EEUU”.