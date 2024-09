Juez de Trinidad aprobó embargo de pagos por gas a PDVSA por demanda de ConocoPhillips, según Reuters

Credito: Web

28-09-24.-Un tribunal de Trinidad y Tobago aprobó este viernes, la incautación de los pagos de esta nación a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por un proyecto de gas offshore, tras la deuda que tiene la nación suramericana con la empresa ConocoPhillips.



Según publicó la gencia Reuters, la compañía estadounidense tiene años buscando recuperar el dinero que le adeuda PDVSA, tras la expropiación de sus activos.



En ese sentido, PDVSA pagó a ConocoPhillips alrededor de US$ 700 millones mediante un acuerdo de conciliación, pero a finales del año 2019, la petrolera venezolana dejó de efectuar los pagos.



El juez trinitario, Frank Seepersad, aseguró que su decisión de nombrar a un receptor del dinero es debido a que existe «el riesgo» de que PDVSA mueva sus activos de Trinidad, para evitar cumplir con su deuda.



No obstante, el funcionario judicial puntualizó que la orden va directamente contra PDVSA y sus empresas, y no en contra del Estado venezolano, puesto que no es el objeto de la acción legal emprendida por la compañía estadounidense.

