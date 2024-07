Enrique Márquez: Maduro entregó el control del petróleo a EEUU

Enrique Márquez Credito: Archivo

05-07-24.-El candidato presidencial Enrique Márquez aseguró el reinicio de las conversaciones entre Venezuela y EEUU lo está usando Maduro para su campaña y hacer ver que ya arregló el problema.



Asimismo el candidato Márquez acusó a Maduro de mentir y entregar la soberanía y posiciones importantes dentro del negocio petrolero a los norteamericanos.



Según el candidato, por primera vez en nuestra historia los norteamericanos tienen el control de la industria venezolana y se los habría entregado Maduro en bandeja de plata.



Márquez dijo que Maduro está perdiendo y para intentar salvarse está entregando el negocio petrolero.



El aspirante por el partido Centrados reiteró que la firma del acuerdo para aceptar los resultados del 28J era una farsa y él no estaba obligado a suscribirlo.



Márquez declaró que no le quita el sueño su posición en las encuestas disfruta la oportunidad de hacer contacto con su pueblo para llevar un mensaje. “Ya veremos cómo se desarrolla”, agregó.



El candidato promete acabar en un año con los apagones y aumentar en 2 millones de barriles diarios la producción petrolera.



Aseguró que Maduro va a sacar menos votos de los que cree.



Márquez señaló que él conoce bien el sistema electoral y no hay posibilidades de fraude. También afirmó que esos son rumores que riega el Gobierno para que la gente no vaya a votar.

