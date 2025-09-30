En octubre comienza a retoñar el socialismo en Mérida

30 de septiembre de 2025.- Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolivariano de Merida-Kleber Ramírez LA ESCUELA DE APRENDIZAJE SOCIALISTA-E D A S REINICIA SUS ACTIVIDADES.

Nos informa el Profesor Juan Veroes, Fundador – Director de la EDAS, que el próximo día miércoles 1º de Octubre, a las 10 am. En el 4to. Piso del Edificio EDIPLA, ubicado en la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, se llevará a cabo la primera reunión de planificación de actividades de la EDAS, a fin de reincorporar a los que, por variadas razones, tuvimos que paralizar nuestros estudios universitarios y también para darle entradas a nuevos aspirantes que deseen hacerlo

1.-LAS CONSIDERACIONES BASICAS, QUE INSPIRAN A LA EDAS SON LAS SIGUIENTES:

1.1.: "INVENTAMOS O ERRAMOS": El Socialismo NO se Enseña, Se Aprehende a través de la Praxis.

1.2.-Nadie enseña nada a alguien; los seres humanos aprehendemos en Comunión con otros seres humanos. Se Aprende Con otros, no De otros.

1.3.-Todo El Conocimiento que ha generado la humanidad se encuentra en la Nube del ciberespacio y puede ser obtenido a través de las redes. Aprender a pescar ése Conocimiento para consumirlo socialmente es la tarea del aprendiz.

1.4.- El Conocimiento obtenido es útil cuando se incorpora, mediante la Investigación de la Praxis, al diario quehacer y la experiencia individual se hace colectiva durante la interacción igualitaria de todos los participantes, donde no existen Maestros y Alumnos, sino Comunidades de saberes, las cuales ejecutaran Proyectos viables que contribuyan a producir la Mayor Suma de Bienestar y Felicidad al entorno social en el cual se desarrollan.

2.-CONTEXTO POLITICO-IDEOLOGICO QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE LA EDAS:

2.1.-EL PROYECTO IDEOLOGICO-POLITICO, que se desarrolla en NUESTRO país, desde hace 25 años, provee la CONSTITUCION DE UN ESTADO COMUNAL, sostenido en un PODER POPULAR

ORGANIZADO, que haga posible, mediante el modelo de una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGONICA, la consecución de los 5 OBJETIVOS HISTORICOS DEL PLAN DE LA PATRIA.

2.2.-EL ESTADO COMUNAL DESEADO, se irá constituyendo en forma progresiva, utilizando parte de las estructuras existentes y sustituyéndolas por nuevas formas organizativas. La EDAS INTENTA Y SE PRESENTA, como una NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA, que facilite la INCORPORACION DE LOS PARTICIPANTES DEL PODER POPULAR ORGANIZADO (PPO) en las estructuras educativas existentes, que puedan VALIDAR los CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, obtenidos por los voceros y demás participantes del PPO, en las actividades cotidianas que previamente sean parte de un PROYECTO PLANIFICADO dentro de una Comunidad de Aprendizaje Socialista (CAS)

2.3.-LA EDAS NACE Y SE CONSTITUYE PARA APOYAR AL PODER POPULAR ORGANIZADO (PPO) EN LA CONSTRUCCION DEL ESTADO COMUNAL, FUNDAMENTADO EN EL MODELO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGONICA, ENUNCIADO EN LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EN LA LEY ORGANICA DEL PLAN DE LA PATRIA.

2. 4.-LA EDAS, está insertada dentro del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS ABIERTOS (PROUEA) DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA –KLEBER RAMIREZ y los TITULOS QUE EMITE GOZAN DE LA APROBACION DEL MPPES, organismo Rector educativo de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, que elabora EL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION (PNF). DEL CUAL SE NUTREN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS ABIERTOS, que son una modalidad de Estudios a nivel universitario, que permite obtener la Acreditación Académica, sin tener que cumplir con los horarios y régimen de estudios establecidos para los alumnos regulares.

