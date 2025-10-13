Estos serán los primeros en recibir el Bono de Guerra en Patria

Los primeros beneficiarios en recibir el Bono Contra la Guerra Económica en Patria, correspondiente al mes de octubre de 2025, serán los trabajadores públicos activos.

De acuerdo, con el canal Patria en Telegram, estos beneficios sociales se asignan directamente a la billetera digital de cada beneficiario y se notifica a través del número 3532.

Vale recordar que este apoyo económico es otorgado mensualmente a tres grupos de la población, respetando el cronograma establecido por el Gobierno.

Cronograma de pagos Bono de Guerra en Patria

Bono de Guerra para trabajadores activos: miércoles 15 de octubre.

miércoles 15 de octubre. Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre.

viernes 17 de octubre. Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

Montos Bono Contra la Guerra Económica

Trabajadores públicos: 120 dólares indexados

120 dólares indexados Jubilados: 112 dólares indexados

112 dólares indexados Pensionados: 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra en Patria?