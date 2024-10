Trabajadores piden un "salario de arranque" de US$ 200, salarizar los bonos y discutir contratos colectivos

Referencial Credito: Web

10-10-24.-La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Social Independiente (ASI Venezuela), integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y abogada, Marcela León, expresó que el tema del salario mínimo en el país es el centro en este momento, puesto que han presentado distintas propuestas en la mesa de diálogo tripartito.



En ese sentido, indicó que «sí es posible» que se dé lo que establece la Constitución del país, en referencia a «un salario vital» para los trabajadores venezolanos.



«Un salario en el que se considere el indicador Canasta Alimentaria, el indicador Producto Interno Bruto (PIB) y el indicador crecimiento económico», sumó.



León comentó que entiende la crisis por la que pasa el país y el tema de las sanciones: «hemos debatido todos los indicadores en la mesa de diálogo y por eso las propuestas que hemos hecho son en función a lo que el Gobierno ha venido haciendo».



Manifestó que de la forma en que se recupere la economía, de esa manera debe recobrarse el valor del trabajo, el valor del salario y el poder adquisitivo.



«El Gobierno no ha querido sino bonificar el salario. Nosotros creemos que debería empezar por lo menos salarizando el bono de Guerra Económica y el Cestaticket, convertirlos en salario para que empiecen a tener incidencia de manera progresiva en todos los beneficios y se inicie la discusión de los contratos colectivos. La mejor forma de recuperar el salario es los contratos colectivos», enfatizó.



Salario de arranque



Por su parte, el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, puntualizó que han propuesto un «salario de arranque» de US$ 200 mensuales.



Asimismo, señaló en el Circuito Éxitos 99.9 FM que esta propuesta hecha hace más de un año, «todavía no ha tenido respuesta, la respuesta ha sido los bonos y hasta el momento el salario mínimo sigue anclado a menos de US$ 4″.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/trabajadores-piden-un-salario-de-arranque-de-200-dolares-salarizar-los-bonos-y-discutir-contratos-colectivos/)