Países del BRICS evalúan reducir su dependencia del dólar y crear una moneda común

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado que los países del BRICS están evaluando reducir su dependencia del dólar y crear una moneda común. Así lo ha comentado durante una rueda de prensa al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la India los días 4 y 5 de mayo.



El ministro ha indicado que "existe un entendimiento para aumentar el uso de monedas nacionales en las transacciones entre los países de la OCS". "Para esto se puede aplicar las prácticas que ya se están formando en el marco del Banco Euroasiático de Desarrollo, el Banco Asiático para la Reconstrucción y el Desarrollo y en el marco del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS", ha especificado.



El canciller ruso ha hecho hincapié en que en el contexto del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, los ministros de Asuntos Exteriores de la OCS han prestado atención a "la iniciativa repetidamente expresada" por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de pasar a usar monedas nacionales "con la perspectiva —esto no se descarta— de crear algún tipo de moneda agregada".



"Todo esto está siendo actualmente considerado por los departamentos pertinentes: ministerios de Finanzas, bancos centrales. Este trabajo está en marcha y ya no se puede detener", concluyó Lavrov.



Recordemos que el BRICS, es una alianza entre cinco potencias emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en cuyo banco acaba de asumir como presidenta Dilma Rousseff, la ex mandataria brasileña del PT y dirigenta de extrema confianza de Lula.



En su reciente visita a Shanghai Lula conversó con el jefe de gobierno de China, Xi Jinping, acerca de la potencialidad del Banco BRICS como nuevo instrumento financiero internacional para el desarrollo, y el espacio que estaban dejando en ese plano los organismos multilaterales tradicionales surgidos del Acuerdo de Bretton Woods (post Segunda Guerra Mundial), el FMI y el Banco de Reconstrucción y Fomento, (BIRF), luego renombrado como Banco Mundial. En esa oportunidad, Lula mencionó ante el presidente de China el caso de Argentina y cómo estaba siendo "asfixiada" por las políticas restrictivas del Fondo Monetario.



El gobierno de Brasil ve este mecanismo como el paso previo a la creación de una moneda común para el intercambio comercial entre países de la región. Del lado argentino lo perciben, en lo inmediato, como el salvavidas para superar la tormenta de la falta de dólares. No hay que descartar que ambas intenciones confluyan. Por lo pronto, el interés es que el mecanismo esté en vigencia en apenas un par de semanas más.



Con información de ActualidadRT / Página 12.