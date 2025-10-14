Clippve denunció una “nueva ola de persecución y criminalización” contra 18 personas en Trujillo

14-10-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó a la comunidad internacional de lo que considera como “la nueva ola de persecución y criminalización” que, asegura, se vive en el estado Trujillo contra 18 personas.Mediante sus redes sociales, la ONG indicó que el Tribunal Especial Tercero de Control con competencia nacional en materia de terrorismo y delincuencia organizada emitió una orden de aprehensión contra 18 ciudadanos bajo “falsos cargos” de terrorismo e incitación al odio.Detalló que estas personas que cuentan con la orden de aprehensión son Juan Gonzalo Torres Polanco, Javier José Romero Briceño, Elizabeth Rodríguez Briceño, Alexander José Suárez Torres, Marjo José Aldana Becerra, Pedro Luis Andrade Hernández, Hommel Rafael Torres Urbina, Carlos Eduardo Carnabuci, Erick Abreu Valero, Javier Jesús Montilla Matheus, Juan Enrique Pérez Quintero, Ricardo José Berríos Ferraro, Luis Daniel Humbría, Jesús Alí Quintero Parra, Lewis José Mendoza Villegas, Jorge Skeeder Hernández Paredes, Vlademir Valera Gelvis y Hernán Ramón Quintero Salas.De estas personas, hasta la fecha han sido encarceladas ya siete personas, siendo estas Hommel Rafael Torres Urbina, Pedro Luis Andrade Hernández, Juan Torres, médico cirujano cardiovascular, Elizabeth Rodríguez Briceño, médico radiólogo de 63 años, Carlos Eduardo Carnabuci, Alexander José Suárez Torres y Marjo José Aldana Becerra.Clippve subrayó que esta medida fue ordenada por el gobernador de la referida entidad, Gerardo Márquez, y, a su juicio, forma parte de “un sistemático de represión y criminalización del pensamiento crítico en Venezuela”.“Los hechos se vinculan con la presunta colocación de una pancarta en la que se leía: “Vamos a cobrar. 28J Libertad”, una frase cívica y pacífica que reivindica el derecho a la participación y la libertad de expresión, pero que hoy las han transformado en excusa para desatar una persecución política sin precedentes”, sentenció Clippve.