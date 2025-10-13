Venezolanos piden la libertad de presos por razones políticas

Credito: RFA

15-10-25.-Una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos por razones políticas y activistas de derechos humanos, oraron este fin de semana en la plaza La Candelaria, por la liberación de los presos políticos.



Este acto se llevó a cabo también a propósito de los dos primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, a quienes elevarán a los altares el próximo domingo 19 de octubre.



Los asistentes participaron en la “oración mundial” que convocó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), como parte de una campaña que busca la liberación de estas personas antes de la canonización de ambos beatos.



La periodista y activista por los derechos humanos, Andreina Baduel, indicó a la agencia de noticias EFE que en la campaña ponen énfasis en aquellos ciudadanos que están presos por razones políticas y además enfermas que necesitan atención médica urgente. Son al menos unas 80 personas que están en esta situación, aseguró Baduel.



Baduel, miembro del Clipp, y hermana de Josnars Baduel quien también está presos, exigió el fin de “la prisión política”, así como también de la persecución hacia también los familiares, a quienes también asedian y hostigan.



“En caso de que no se logren las libertades tan necesarias, seguiremos alzando la voz, seguiremos en las calles, seguiremos generando acciones tanto públicas como privadas en favor de la dignidad y la democracia y, sobre todo, de la libertad de nuestros presos políticos”, agregó Baduel.

