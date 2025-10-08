MP ordena investigar a los responsables de abuso sexual contra niño de cinco años dentro de un preescolar en Yaracuy

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab (@tarekwilliamsaabh), informó a través de su cuenta oficial que el despacho ha designado a la Fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para liderar las diligencias.
Investigación activa y diligencias forenses
El Ministerio Público ha desplegado un equipo especializado en el estado Yaracuy para asegurar la pronta identificación y aprehensión del culpable.
Hasta la presente fecha, la Fiscalía ha realizado y ordenado las siguientes diligencias de investigación para recabar pruebas fundamentales:
Examen médico legal físico y psicológico al niño víctima.
Experticia de Comparación de apéndice pilosos (cabellos y vellos).
Entrevistas a testigos y personal del centro educativo.
Otras Experticias Forenses destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.
El Fiscal General reafirmó el compromiso del Ministerio Público de garantizar la protección integral de los NNA y de aplicar todo el peso de la ley contra quienes cometan crímenes que atenten contra su integridad, asegurando una sanción ejemplar.
En caso de abuso sexual a menores puede solicitar apoyo en estas instancias:
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) Entes municipales que dictan medidas de protección inmediatas para el menor y su entorno (alejar al agresor, refugio, etc.). Municipal (Buscar la sede en su municipio)
Defensoría del Pueblo Vela por la garantía de los derechos humanos y puede interceder ante otras instituciones. Nacional (Delegaciones en los estados)
Hospitales y Centros de Salud Es vital acudir a un centro de salud lo antes posible (preferiblemente antes de las 72 horas) para el manejo clínico de la emergencia y la recolección de evidencia médico-legal. Emergencia Médicas