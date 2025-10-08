Detienen en Miami a sujeto que exclamó estar en el mundo para "matar venezolanos"

08-10-25.-Un episodio de tensión se vivió el pasado sábado en el Downtown de Miami, cuando un hombre identificado como Gonzalo González, de 57 años, exhibió un arma de fuego dentro de una tienda, generando pánico entre los presentes.

El incidente ocurrió en el establecimiento Stop and Shop Food and Deli, donde, según reportes policiales difundidos por Telemundo 51, González solicitó un vapeador y posteriormente desenfundó una pistola negra, mostrándola al personal del local. Testigos relataron que el individuo manipuló el arma antes de guardarla y abandonar el sitio.

Minutos más tarde, agentes municipales lo localizaron caminando por la Segunda Avenida del Noreste y procedieron a detenerlo sin resistencia. Durante su arresto, González emitió declaraciones incoherentes y amenazantes, proclamándose como “el rey David” y asegurando que “Dios es mi abogado”.

Las autoridades informaron que el detenido expresó odio hacia los migrantes venezolanos, afirmando que había “venido al mundo para matarlos”, además de lanzar amenazas contra los agentes involucrados en su detención.

En su bolso, la policía encontró la pistola descrita por los testigos, junto a varias monedas de oro y plata encapsuladas. González fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde enfrenta cargos por asalto agravado y exhibición impropia de un arma de fuego.

La fianza impuesta oscila entre 5.000 y 7.500 dólares, mientras se desarrollan investigaciones sobre su estado de salud mental y los posibles motivos detrás de sus amenazas.

*Con información de Versión Final.