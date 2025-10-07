Cacique warao denuncia acto de discriminación en la sede del Saime de Tucupita

07-10-25.-Un supuesto acto de discriminación habría ocurrido en la sede del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime) en Tucupita, Delta Amacuro. El 4 de octubre el organismo realizó una jornada de cedulación sin previa cita, jornada abierta para todo usuario que fue anunciada por diferentes medios de comunicación en Tucupita.Llegada la fecha, un grupo de indígenas waraos madrugaron con el objetivo de sacar nueva cédula o en su defecto renovar el documento de identidad.Según el cacique Santiago Moraleda, natural de la comunidad de Bonoina, en el municipio Antonio Díaz, acudió junto a otros originaros a la sede del Saime y realizaron la respectiva cola. Y cerca de las 3:00 de la tarde fueron notificados que ese 4 de octubre no correspondía a los waraos ser cedulados.La notificación de parte de un funcionario cayó muy mal en el grupo de indígenas waraos que se encontraban en el lugar, que ya habían pasado todo el día aguardando su turno.Moraleda aseveró que no entiende la razón de este tipo de diferenciación, si en el fondo todos somos venezolanos sin importar otra condición que la nacionalidad venezolana.De acuerdo con Moraleda, es inconcebible una diferenciación que sirva para discriminar a los indígenas.Las autoridades deben tomar correctivosAnte este hecho, instó a la gobernadora Loa Tamaronis y otras autoridades corregir este tipo de acciones y que todos sean atendidos por igual.Otro hecho que fue denunciado por Moraleda es que una vez en la sede del Saime fueron notificados que debían llevar la partida de nacimiento original pese a que la promoción de la jornada solo requería la presencia del interesado.