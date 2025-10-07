Migrante venezolana detenida en Georgia ruega por regresar a su país: "Mentalmente, estoy agotada"

Leidybeth Santos Credito: Univision

07-10-25.-Una migrante venezolana se encuentra detenida por las autoridades estadounidenses y les ruega que la regresen a su país.



La joven, identificada como, Leidybeth Santos, se encuentra detenida en el Centro de Detención Stewart de ICE, en Lumpkin, Georgia.



Se conoció, que Santos ingresó a Estados Unidos tras cruzar la selva del Darién. En ese proceso fue detenida bajo las actuales políticas migratorias y le dictaron una orden de deportación.



Sin embargo, el proceso ha sido muy lento y ha deteriorado su salud mental. Lleva 100 días detenida.



A través de una grabación a la que tuvo acceso Univisión, Santos afirmó que ya no soporta la situación del encierro y que su única voluntad es volver a Venezuela para reunirse con su familia.



“Llevo tres meses y una semana detenida. Me dieron orden de deportación y yo les digo que me quiero ir, pero sigo acá, nada que me sacan. Mentalmente, estoy agotada, en verdad yo estoy muy mal acá”, repitió Santos con desesperación.



Familiares preocupados

La familia de Leidybeth Santos ha expresado preocupación por su estado psicológico y exigen a las autoridades de ICE que ejecuten el proceso de deportación para poner fin a la prolongada detención.



“Cuando habla conmigo y con su mamá es que nos dice que tiene depresión, que hay días que no come, que ha bajado mucho de peso”, informó la pareja de la joven.



La madre de Santos también hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que le permitan a su hija volver a casa.



“Se los ruego, soy una madre desesperada. Denle la libertad a mi hija”, dijo también la madre de la venezolana.



