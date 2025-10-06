(VIDEO) 'Comité por la Libertad de los Presos Políticos' denuncia acoso de "afectos al oficialismo" durante una actividad religiosa

06-10-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el acoso de «afectos al oficialismo» durante un actividad religiosa en favor de la liberación de detenidos por razones políticas en el país.

En redes sociales, la organización compartió un vídeo donde se escucha a un grupo de personas, algunos con camisas rojas o con escritos de «nuestra patria, nuestra casa», donde insultan a los presentes y los acusan de pedir una «invasión» sobre el país, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

«Están mandando a invadir el país», «dígannos quiénes son los presos políticos» y «son un agente asquerosa, hipócrita» son algunas de las frases que dijeron los simpatizantes chavistas frente a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Incluso, una de ellas amenazó con «llamar a la alcaldesa», al tiempo que increpó a los activistas del Comité y familiares por grabarlos para reportar la situación.

El defensor de derechos humanos Marino Alvarado denunció que estas personas se trasladaban en motocicletas sin placas «Para mayor impunidad», y también participaron » funcionarios de inteligencia» vestidos de civil.

El Comité convocó este domingo 5 de octubre a una oración en varios países, en el marco de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, para pedir por la liberación de todos los presos políticos, especialmente por cuatro adolescentes, «las mujeres que son madres, y por quienes padecen graves enfermedades como cáncer, diabetes y otras patologías que ponen en riesgo su vida».

«Nuestro clamor al Santo Padre, el Papa León XIV, es un clamor de libertad, justicia, paz y esperanza. Pedimos al Papa que escuche nuestra súplica y nos acompañe con su voz, en un momento en que el Estado venezolano continúa violando derechos humanos y persiguiendo a madres, familiares, amigos y defensores que buscan justicia y libertad», expresaron.

La organización recordó que, a principios de agosto, otro grupo de madres de presos políticos fue agredida por colectivos durante una vigilia a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia. La Defensoría del Pueblo reconoció la agresión, aunque la atribuyó a «sujetos aún sin identificar» y pidió a las afectadas denunciar ante el Ministerio Público.