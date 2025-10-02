Dimiten dos miembros de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela

Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial Credito: Web

02-10-25.-Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentaron en una carta su renuncia al equipo de investigación.



«Por la presente, le informo mi decisión de renunciar a la Misión, con efecto a partir del 31 de octubre de 2025. Otras obligaciones profesionales, junto con la convicción de que he cumplido con mi papel en la Misión y de que nuevas miradas pueden contribuir mejor al cumplimiento de su mandato, sumadas a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar este año, han determinado esta decisión«, señaló Cox Vial en una carta con fecha del 23 de septiembre de 2025, según Monitoreamos.



Agregó: «También quisiera expresar mi gratitud al equipo que hizo posible nuestros informes y a mis colegas Marta Valiñas y Patricia Tappatá por el compromiso y profesionalismo que han demostrado durante estos años de arduo trabajo. Finalmente, se debe un reconocimiento especial a las víctimas, a las personas anónimas y a las ONG de derechos humanos de Venezuela que continúan haciendo su labor para documentar la situación en el país bajo las condiciones más duras».



Entre tanto, Tappatá Valdez dijo al Embajador Jürg Lauber que la razón de su renuncia «está basada en las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad. Esto va en contra de nuestro trabajo, que exige contar con un equipo profesional con conocimientos especializados y dedicación«.



Y precisó: «para mí es un orgullo haber sido parte de esta Misión junto a mis colegas Marta Camacho Valiñas y Francisco Cox Vial. Durante los cuatro años en que desempeñé mi función proporcionamos a los Estados que conforman el Consejo, a los ciudadanos de Venezuela y al mundo, información cierta y precisa sobre algunos de los numerosos hechos graves ocurridos en ese país».



«Asimismo, cuando fue posible, documentamos las responsabilidades que le caben a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales que tanto padecimiento provocan al pueblo de la República Bolivariana. La trágica y apremiante realidad venezolana exige no solo energía renovada, sino también mayor responsabilidad a los Estados que otorgan mandatos a las comisiones de investigación y a quienes deben asegurar la viabilidad y el funcionamiento de estos procedimientos especiales», apuntó.

