Provea denuncia “abuso crónico” de los estados de excepción en Venezuela

02-10-25.-La organización no gubernamental Provea advirtió este miércoles sobre un «abuso crónico» en la aplicación de los estados de excepción en Venezuela, tras el anuncio del Gobierno de un decreto de conmoción exterior frente a la «amenaza» que, asegura, representa la presencia de una flota militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



«El abuso crónico de la figura de estados de excepción se ha extendido a lo largo de los últimos 10 años, convirtiendo la excepcionalidad en cotidianidad para afianzar el control social sobre la población», expresó la ONG a través de su cuenta en X.



Ocho decretos en 2015 y denuncias de abusos



La organización recordó que en 2015 el Ejecutivo «promulgó ocho estados de excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos» debido a la «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción».



Según Provea, estas medidas «dieron pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros, contrabandistas y traidores a la patria’».



La ONG señaló además que militares «fueron acusados de la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes» en el estado Zulia, al tiempo que en Táchira se registró «desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia».



Estados de excepción prolongados e inconstitucionales



Provea recordó que, a partir de mayo de 2016, el país entró en un «continuado e inconstitucionalmente prorrogado ‘estado de excepción y emergencia económica’», con el cual se «usurpó las funciones del Parlamento venezolano», entonces dominado por la oposición, y se «brindó una ‘legalidad’ paralela a la Constitución».



La organización mencionó también la prórroga del estado de emergencia económica en septiembre de 2018 y la declaración de un estado de alarma en marzo de 2020 durante la pandemia de covid-19.



«Ninguno de los decretos de estados de excepción dictados en la era Maduro han cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción», afirmó Provea.



Riesgo de mayor militarización

La ONG subrayó que estas medidas han sido utilizadas como «excusa» para «aumentar la represión, la persecución por razones políticas y afianzar el control social de la población bajo la narrativa de la ‘defensa de la seguridad de la nación’».



Manifestó además su preocupación por el más reciente anuncio de un decreto de conmoción exterior, al que calificó como una «excusa de la ‘defensa de la soberanía’». Según Provea, este paso supondría «un paso crucial hacia la militarización total del país y escalaría la comisión de abusos contra los derechos humanos».



El martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que Nicolás Maduro tiene «preparado y listo» el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario informara el inicio de un proceso de consultas sobre dicho documento.



