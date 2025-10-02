(VIDEO) Venezuela condena intercepción de la ‘Flotilla de la Libertad’ parte de las "fuerzas de ocupación" de Israel

02-10-25.-El Gobierno de Venezuela condenó este miércoles la intercepción de parte de Israel a la ‘Flotilla de la Libertad’ de parte de las «fuerzas de ocupación» de Israel, catalogándolo como un «cobarde acto de piratería» llevado a cabo en aguas internacionales.

En un comunicado, la Cancillería venezolana dijo que el abordaje evidencia la «naturaleza criminal del régimen sionista», debido a que la Flotilla de la Libertad tenía una misión «civil y pacífica» cuyo «único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exterminio».

En el texto, Venezuela dicta que el bloque de la ayuda humanitaria comprende una «herramienta de guerra deliberada» y una «continuación del genocidio por otros medios», buscando «aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados».

Igualmente, Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro tachó de «miserable y grotesco» que quienes perpetran una «limpieza étnica televisada» se atrevan a nombrar como «amenaza a la seguridad» a barcos cargados de «alimentos y esperanza».

Finalmente, Venezuela indica que la «única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo», al cual describió como una «ideología colonialista y de apartheid que viola sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana».